  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 2338
  • 1

Отборът на Локомотив (Пловдив) наблегна на тактика по време на днешната сутрешна тренировка в Белек. В заниманието дейно участие взе и спряганият за трансфер в Левски централен нападател Хуан Переа.

Междувременно стана ясно, че бившият футболист на Локо Лукас Салинас започна тренировки с отбора. Офанзивният полузащитник ще изкара проби и след тях треньорът Душан Косич ще прецени дали да го остави.

Добрата новина в тима е, че няма контузени играчи, а съвсем скоро към лагера в Анталия ще се присъедини и Парвиз Умарбаев.

