Левски се раздели с Радо Арсов

Вицешампионът Левски София се раздели със старши треньора на женския тим Радослав Арсов.

“Женският отбор на Левски София вече няма да бъде воден от Радослав Арсов. Специалистът и клубът се разделят поради възникнали различия във визията за развитие на отбора. ВК Левски София благодари на Радослав Арсов за неговия принос към израстването на тима и сребърните медали през изминалия сезон, както и за проявения професионализъм в работата за развитието на женското направление в клуба”, написаха от ВК Левски София.