Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Равенство за Арда, загуба за Септември и важни новини около националния отбор – на живо с обзора на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски се раздели с Радо Арсов

Левски се раздели с Радо Арсов

  • 20 яну 2026 | 17:53
  • 1536
  • 2

Вицешампионът Левски София се раздели със старши треньора на женския тим Радослав Арсов.

“Женският отбор на Левски София вече няма да бъде воден от Радослав Арсов. Специалистът и клубът се разделят поради възникнали различия във визията за развитие на отбора. ВК Левски София благодари на Радослав Арсов за неговия принос към израстването на тима и сребърните медали през изминалия сезон, както и за проявения професионализъм в работата за развитието на женското направление в клуба”, написаха от ВК Левски София.

В предстоящите мачове отборът ще бъде воден от досегашния помощник треньор Денислав Димитров.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Венцислав Рагин: Тази Купа на България е по-специална за мен

Венцислав Рагин: Тази Купа на България е по-специална за мен

  • 20 яну 2026 | 13:11
  • 745
  • 0
Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

Джанлоренцо Бленджини впечатлен от двама младоци от Пирин

  • 20 яну 2026 | 12:52
  • 10547
  • 10
Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор

Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор

  • 20 яну 2026 | 12:23
  • 3763
  • 1
Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

Венислав Антов в Идеалния отбор на 16-ия кръг във Франция

  • 20 яну 2026 | 11:46
  • 1587
  • 0
Благовест Катранджиев: Никой не очакваше да отстраним Левски и ЦСКА, бяхме много мотивирани

Благовест Катранджиев: Никой не очакваше да отстраним Левски и ЦСКА, бяхме много мотивирани

  • 20 яну 2026 | 11:15
  • 811
  • 1
Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

Руси Желев и Денис Карягин спечелиха “българското” дерби в А2

  • 19 яну 2026 | 18:25
  • 2068
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се завърна в България

Любо Пенев се завърна в България

  • 20 яну 2026 | 17:34
  • 4321
  • 8
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 20 яну 2026 | 18:13
  • 17435
  • 7
Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

Брюж нанесе бърз двоен удар на Кайрат в първия мач в ШЛ за тази вечер

  • 20 яну 2026 | 17:30
  • 17763
  • 1
Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 19345
  • 61
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 46505
  • 91
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 122354
  • 41