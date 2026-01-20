Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Благовест Катранджиев: Никой не очакваше да отстраним Левски и ЦСКА, бяхме много мотивирани

Благовест Катранджиев: Никой не очакваше да отстраним Левски и ЦСКА, бяхме много мотивирани

  • 20 яну 2026 | 11:15
  • 283
  • 1

Волейболистите на Пирин (Разлог) отстъпиха във финала на efbet Купа на България 2026 срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) с 1:3 гейма. Разложани изиграха първи финал след 15 години и постигнаха редица сензационни успехи в турнира за трофея.

Старши треньорът на тима от Югозапада Благовест Катранджиев, който преди 15 години играе във финал като състезател, заяви, че сега емоциите не са по-различни. Мотивацията е нещото, което движи отбора в турнира, а цялостното представяне определя като отлично.

"Едно невероятно чувство за мен и за момчетата. Удовлетворен съм от резултата, това е голям успех. Преди 15 години бях състезател, сега съм треньор, но разлика в емоциите няма."

"Не ни достигнаха физически сили, за да победим. За една седмица изиграхме три мача по 3:2 гейма и един 3:1 гейма. На момчетата им дойде много натоварване, което нямаше как да не окаже влияние", допълни той.

"Ключов беше първият гейм, когато водехме и не си затворихме гейма. Ако бяхме взели първия гейм, смятам, че мачът щеше да протече по друг начин", каза още треньорът на разложани.

"Представянето в турнира е много добро, даже отлично. Никой не очакваше да отстраним грандове като Левски София и ЦСКА, но отидохме много мотивирани на турнира", споделя Катранджиев.

"Със сигурност фактът, че играхме финал, ще повиши очакванията спрямо нас. Но ние оставаме здраво стъпили на земята - гоним си целите в първенството, излизаме мач за мач и се стремим да показваме добра игра", категоричен е специалистът.

"Искам да благодаря на феновете и на цял Разлог, че бяха с нас. Нека да продължават все така да ни подкрепят", завърши Катранджиев.

Снимки: Владимир Иванов

