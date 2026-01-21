Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Радослав Кирилов дойде след края на миналия сезон в Левски и не само бързо си извоюва титулярно място, но се превърна в един от най-важните играчи на “сините”. С атрактиваната си игра и ефектни дрибли по лявото крило неведнъж успя да вдигне феновете на крака. Поради тези, а и не само причини Sportal.bg го потърси за интервю и националът на България откликна.

В него той наблегна на професионализма в клуба, как Хулио Веласкес мотивира футболиистите, как приема очартаващата се конкуренция с единственото ново попълнение Око-Флекс и защо е готов да отиде в Индонезия, за да играе за България срещу непретенциозните отбори на Сейнт Китс и Соломонови острови.

Здравей, Ради! Радвам се, че си в импровизираното наше студио. Нека започнем с въпросите за Левски. Ако някой ти беше казал преди началото на сезона, че ще водите 7 точки на полусезона, щеше ли да му повярваш?

- Здравейте! Благодаря за поканата. На мен също ми е приятно във вашата компания.

Трябва да кажем, че направихме добър полусезон. Изиграхме доста силни мачове. Създадохме изключително добър колектив. Невероятен тренировъчен процес. Имаме една добра основа, на която сме стъпили, но това вече е в миналото и трябва да погледнем напред, защото трудното предстои. Смятам, че сме на добър път и да вдигнем още нивото.

Сега тръгвате в ролята на претендент и фаворит №1 за титлата. Това как ще ви се отрази, тъй като през есента всички даваха леко предимство на Лудогорец?

- Не обръщаме внимание на тези неща. Фокусирани сме единствено върху нашия начин на работа. Точките преднина както може да означават много, така и нищо. Всичко зависи от това какво правиш в ежедневието, в тренировъчния процес, как се готвиш за предстоящите мачове.

Смятам, че професионализмът в нашия клуб е на изключително високо ниво. Трябва да се стремим да не се отклоняваме от пътя. Напротив - да се опитаме още да вдигнем нивото. Смятам, че още има накъде и съм оптимист.

Къде можете да го вдигнете? Къде са скритите козове на Левски през пролетта?

- Смея да твърдя, че сме разнообразен отбор, доста сме силни в дефанзивен и офанзивен план. Балансирани сме. Когато работиш, винаги можеш да се подобряваш. Конкретно не мога да назова определени неща, но във всеки един аспект от играта, когато работиш, трябва да се стремиш да вдигаш нивото и ние работим в тази посока.

В момента Левски има едно ново попълнение и то е на твоя пост и със сходни на твоите качества. Как ще се отрази конкуренцията между двамата?

- Винаги съм казвал, че конкуренцията е изключително полезна, ако всеки един от нас я приеме по този начин, защото тя ти помага винаги да си нащрек, да се развиваш. На жаргон казано “да не пускаш кокала” и да си на всяка тренировка на 100%. И смея да твърдя, че ако всички гледаме по този начин на конкуренцията, тя само може да ни помогне за това, за което говорех преди малко - да вдигнем още нивото.

Без сръдни и само с тренировки.

- Да, аз съм на това мнение. Винаги съм бил такъв. Винаги съм гледал по този начин и твърдя, че това е полезното в един клуб - всички да гледат в една посока и да си вършат работата по най-добрия начин. Който показва по-добра игра и форма в дадения момент, той ще играе.

Как го приехте в отбора?

- По най-добрия начин, както и мен ме приеха момчетата, когато дойдох. Колективът е на изключително високо ниво, всички момчета са позитивни.

В контролите треньорът те пуска от дясната страна на атаката, но, като че ли, там не ти е толкова удобно, колкото отляво.

- Ако сте слушали внимателно какво казва треньорът в повечето интервюта, той не говори толкова много за позиция, а по-скоро за пространства и за други компоненти от играта. Това означава всеки един от нас, офанзивните футболисти, да може да играе на различни позиции и да гледа играта от различна гледна точка. Това също е едно от нещата, които те карат да израстваш, защото когато играеш на различни позиции, може да си полезен на няколко места. Това е алтернатива, която даваш на треньора.

Където, според него, мога да бъда полезен, аз съм на 100% готов. Така че никакъв проблем няма в това нещо.

Вашият треньор - Веласкес, е емоционален по време на мачовете. На тренировките и в съблекалнята как се държи, по същия начин ли? Окуражава ли ви?

- Той е изключителен професионалист, изключителен човек. Винаги се държи по възможно най-добрия начин с нас. Да, емоционален е. Но смея да твърдя, че тази негова емоционалност влияе позитивно на отбора, защото те държи буден и винаги в кондиция.

С какво превъзхождате останалите отбори в битката за титлата?

- Гледам в нашата черга. Не искам да правя някакви сравнения. Със сигурност нашите конкуренти също имат силни страни - отбори с добри финансови възможности. Гледаме да вършим нашата си работа и това е пътя, по който сме поели. Не трябва да се отклоняваме от него.

Бившият ти отбор се очртава като един от основните конкуренти за титлата (б.а ЦСКА 1948). Какво мислиш за него?

- Приятно бях изненадан от тяхното развитие, от силната им форма през първия полусезон. Ако гледаме реално, те направиха изключително сериозна селекция. Хвърлиха доста пари. Така че е нормално за нашето първенство, когато хвърлиш толкова много финансови средства, да имаш добри резултати. Но повтарям, че трябва да гледаме нас си и да не ни интересуват останалите отбори.

Предстои мач за Суперкупата срещу шампиона Лудогорец. Той как ще повлияе психически и емоционално на Левски? Толкова ли е важен, както изглежда на пръв поглед не заради самата купа, а да се вземе психологическо предимство над съперника?

- Важно е и заради това, че се играе за трофей, и за самочувствието на отбора, който ще победи, но е мач като всеки останал. Трябва да гледаме единствено и само върху него. Да не се отклоняваме напред. Фокусирани сме върху този мач. Когато дойде на 3-ти, ще влезем по най-добрия начин в двубоя и ще направим всичко възможно да покажем най-доброто си лице.

Ти си национал на България. Излезе новина, че ще ходим на турне в Индонезия. Какво мислиш за това турне? Ще ни бъде ли от полза да играем с отбори като Индонезия, който има горе-долу добри футболисти, но също така със Сейнт Китс и Соломонови острови? Защо се стига да играем с такива държави?

- Трудно ми е да коментирам тази тема. Така са преценили. Щом футболният съюз е преценил, че ще е полезно за развитието на нашия отбор, трябва да го приемем. Да, екзотична дестинация, екзотични отбори, но, доколкото чух, селекционерът ще извика млади момчета, на които да им се даде шанс. Надявам се да бъде ползотворно за нашето развитие като национален отбор, защото имаме нужда и там да вдигнем нивото, да радваме повече хората. Винаги съм казвал, че националният отбор за мен е изключителна чест, така че ще съм най-щастливият човек на света, ако започне да се развива по възходяща линия.

Ако те извикат, ще приемеш ли поканата?

- Разбира се. Винаги съм казвал, че съм на линия, когато националният отбор има нужда от мен. Стига да съм здрав, няма никакъв проблем. Даже напротив.

Какво е за теб да носиш националната фланелка?

- Изключително голяма чест, която малко хора имат тази привилегия да изпитат. Винаги съм носил националната фланелка с чест, гордост, достойнство и ще продължавам да го правя, докато имам възможност.

В тази връзка поговори ли с твоя съотборник Светльо Вуцов, който е млад. Стана едно сдърпване. Говори ли с него да му дадеш полезен съвет?

- Не искам да коментирам темата. Каквото са имали, са си казали и той, и националният селекционер. Тема, която са изяснили. Не е моя работа да коментирам и най-добре е в тази ситуация двамата да си вземат решенията.

Къде и как мечтаеш да завършиш своята кариера? Знаем, че имаш още две-три години, но какво мислиш?

- Не ме подценявай, може да са 5-6. Идеята ми е да играя футбол възможно най-дълго, защото по-хубаво нещо от това няма. Това винаги е било моят живот. Водя начин на живот, чрез който, ако мога, да удължа кариерата си. Честно казано сега съм фокусиран върху този сезон, върху предстоящите ми предизвикателства с Левски през този и следващия сезон, защото имам още година договор. След това ще видим. По принцип човек не трябва да си прави планове, а да изживява момента - ден за ден. Да се наслаждава на момента. Опитвам се да правя това и ми доставя удоволствие.

Не само бързо се наложи в Левски, но и сред любимците на феновете с атрактивната си игра. Какво би казал на съотборниците си и на евентуалните нови попълнения как да се адаптират?

- Искам да благодаря на публиката не само заради отношението към мен, а като цяло за подкрепата, която ни показваше през всичките моменти досега. Сигурен съм, че и занапред ще бъдат нашата опора, нашата подкрепа. Когато един футболист се раздава и дава най-доброто от себе си, хората го оценяват. В отбора няма човек, който да не го прави. Всички даваме най-доброто. На моменти на някой не се получава, а на друг - по-добре, но всички даваме най-доброто за Левски и ще го правим и занапред.

Винаги съм искал да те питам един въпрос. С твоите качества, дрибъл и демараж не смяташ ли, че можеше да направиш по-сериозна кариера? Защо чак на такава възраст отиде в топ отбор?

- Съгласен съм. Това е дълга тема. Трябва да кажа, че това беше една от причините на 24-25 години да се завърна в България, защото първите ми години в италианския професионален футбол преминаха в по-долните дивизии. Там усещах, че не е тази кариера, към която се стремях. Това, че се върнах късно в България и започнах да играя в по-сериозно първенство, изигра някаква роля. Честно казано не обичам да се връщам много назад. Фокусиран съм върху сегашната ми работа и тази, която ми предстои. Това е най-важното за мен.



ЯСЕН ТОШЕВ, пратеник на Sportal.bg в Анталия