Ювентус 0:0 Бенфика, важна намеса на Ди Грегорио

Отборите на Ювентус и Бенфика играят при резултат 0:0 на "Алианц Стейдиъм" в мач от 7-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Лучано Спалети залага на Джонатан Дейвид като изнесен нападател и Уестън Маккени, Фабио Мирети и Кенан Йълдъз, които да го подкрепят в предни позиции. Кефрен Тюрам и Мануел Локатели пък ще са двойката опорни халфове.

Жозе Моуриньо пък е избрал Евангелос Павлидис да води атаката. Андреас Шелдерюп, Георгий Судаков и Джанлука Престиани ще му помагат в търсенето на гола, а Фредрик Аурснес и Леандро Барейро ще си партнират в средата на терена.

Срещата започна с натиск на домакините, които направиха няколко интересни атаки, но без да отправят по-опасен удар.

Бенфика пък дебнеше за възможност за контраатака и такава се получи в 7-ата минута, когато Судаков напредна и стреля от дистанция, но Микеле Ди Грегорио спаси.

Минута по-късно и торинци стигнаха до първия си точен удар, отправен от Кенан Йълдъз, но и Анатолий Трубин внимаваше и спаси.

В 18-ата минутатурчинът почти по идентичен начин елиминира двама съперникови играчи и стреля, но този път топката профуча на сантиметри от дясната греда.

В 23-тата минута обаче грешка при изнасянато на топката от страна на Юве позволи на Судаков да отнеме пред наказателното поле и да отправи силен удар по земя и Микеле Ди Грегорио трябваше да прави важна намеса, а след това и Кели трябваше да реагира бързо, за да изчисти топката преди тя да стигне до нахлуващия Павлидис.

Две минути по-късно нова непредизвикана грешка в средата на терена позволи на Бенфика да организира нова опасна атака, завършила с неточен изстрел на Престиани.