Челси 0:0 Пафос, отмениха гол на Енцо Фернандес

Челси играе при 0:0 срещу Пафос в двубой от 7-ия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Срещата е дебют в турнира за новия мениджър на "сините" от Лондон Лиъм Росиниър. На "Стамфорд Бридж" домакините ще търсят задължителна победа, с която да запазят шансовете си да финишират в топ 8 на класирането и да си осигурят директно участие на осминафиналите.

Пафос е абсолютен дебютант в турнира и за момента се представя повече от достойно. Кипърският тим загуби само два от изиграните 6 мача и още таи надежди да се нареди сред първите 24 в подреждането и да се класира за плейофния кръг.

В състава на Челси има шест промени в сравнение с мача срещу Брентфорд през уикенда. На вратата вместо Роберт Санчес застава Филип Йоргенсен, а Лиъм Делап ще води атаката за сметка на Жоао Педро. Коул Палмър също получава почивка, като Енцо Фернандес ще бъде изтеглен пред двамата вътрешни халфове Рийс Джеймс и Мойсес Кайседо.

По двата фланга за домакините ще нападат Алехандро Гарначо и Педро Нето. В отбрана пък Росиниър е гласувал доверие на Мало Густо, Уесли Фофана, Беноа Бадиашил и Йорел Хато. Сред резервите са юношите на тима Лендън Еменало и Реджи Уолш.

Наставникът на Пафос Алберт Селадес също разполага своя отбор в система 4-2-3-1. В предни позиции започва Андерсон Силва, а зад него ще действат Жажа, Влад Драгомир и Мислав Оршич. В средата на терена стартират Пепе и Иван Шунич, а защитниците пред Джей Гортър са Бруно Фелипе, Дерик Лукасен, Костас Пилеас и Кен Сема.

На пейката на гостите е Давид Луис, който прекара най-силните години от кариерата си с екипа на Челси. Бившият бразилски национал се присъедини към Пафос това лято, като дори вкара гол при равенството 2:2 срещу Монако в Шампионската лига.

Двубоят започна в сравнително бавно темпо, като домакините се стремяха да установят траен контрол по отношение притежежанието на топката. Футболистите на Пафос по никакъв начин не изглеждаха стъписани и на няколко пъти опитаха преса дълбоко в противниковата половина. В 11-тата минута Педро Нето проби и стреля към далечния ъгъл на вратата, но изпълнението му беше много неточно.

Челси допускаше доста грешки при изграждането на атаките си, което пречеше на отбора да притисне по-сериозно съперника. В 17-ата минута Енцо Фернандес успя да прати топката във вратата на гостите, но попадението му беше отменено заради нарушение на аржентинския национал срещу защитник на Пафос.

Густо и Хато постоянно се включваха в атаките на Челси, но бранителите на гостите бяха подготвени за това. В средата на полувремето лондончани изпълниха няколко поредни корнера, които не доведоха до нищо опасно през вратата на Пафос.

