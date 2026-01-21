Популярни
Карабах изхвърли Айнтрахт след петголова драма

  • 21 яну 2026 | 21:52
  • 1289
  • 2
Карабах изхвърли Айнтрахт след петголова драма

Карабах изтръгна драматична победа с 3:2 над Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 7-ия предпоследен кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят предложи много емоции и мина през два пълни обрата, за да се стигне до триумфа на азерите в последните секунди на срещата.

С победата си азерите сложиха край на негативната си серия от четири мача без успех и вече са с 10 точки, като запазват шансовете си за класиране в плейофите. Айнтрахт, който само преди няколко дни се раздели с треньора си Дино Топмьолер, пък вече шест последователни срещи няма победа в турнира и загуби дори теоретични шансове за класиране сред първите 24.

Срещата започна с два бързи гола. Първо още в 4-ата минута след добра атака на домакините и пробив отляво, топката достигна до бившия играч на Черно море Леандро Андраде, който отблизо стреля в тялото на Кауа Сантос. Най-съобразителен се оказа колумбиецът Камило Дуран, който откри за Карабах – 1:0. Само шест минути по-късно обаче турският национал Джан Узун с много точен изстрел от наказателното поле изравни за Айнтрахт – 1:1. Последваха по-спокойни минути, чак до 37-ата, когато Дуран бе близо до второто си попадение, но Кауа успя да избие опасния му диагонален удар в корнер.

По-голямата част от второто полувреме премина без интересни ситуации, но в последните петнадесетина минути на двубоя в Баку стана наистина интересно. Швейцарският рефер ядоса домакините, след като първо подмина претенциите им за нарушение в наказателното поле на Айнтрахт, а малко след това отсъди дузпа за германците за нарушение срещу Ансгар Кнауф. Резервата Чаиби Фарес реализира от бялата точка за 1:2 за „франките“ в 78-ата минута. Само две минути по-късно обаче Карабах бързо изравни, след като Дуран бе изведен на празна врата и вкара втория си гол в мача – 2:2.

Равенството не устройваше нито един от двата отбора, които се отвориха в последните минути на двубоя. По-настоятелни бяха домакините, които в последната минута на продължението реализираха победното попадение чрез бранителя Бахлул Мустафдзаде за 3:2. Той засече подаване на бившия играч на Локомотив (Пловдив) Матеус да Силва и хвърли в делириум феновете на стадиона в Баку, като освен всичко друго стана първият азербайджански футболист, вкарвал попадение в основната фаза на Шампионската лига.

