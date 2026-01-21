Байерн 0:0 Роял Юнион СЖ, ранен шанс пред Кейн

Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 с Роял Юнион СЖ в предпоследен седми мач за двата отбора от основната фаза на Шампионската лига. Баварците са с цели 15 точки дотук, като загубиха само от безгрешния Арсенал. Успех днес на практика ще им гарантира окончателно мястото в топ 8, с което директно ще се класират за 1/8-финалите и ще избегнат плейофите. Освен това, германският гранд ще се стреми да завърши колкото се може по-напред в класирането, за да има предимството да е домакин във вторите мачове във фазата на директните елиминации. Тимът на Венсан Компани се намира в убийствена форма, като има четири поредни победи в Бундеслигата, в които е вкарал цели 20 гола.

Роял Юнион СЖ пък се намира в долната част на таблицата с едва 6 точки. Белгийският тим обаче не е загубил шансовете си да попадне сред първите 24 тима и да заслужи място сред отборите, които ще играят в плейофния кръг. Тимът се надява да продължи добрата си форма напоследък, като е непобеден в пет поредни мача. В последния кръг на турнира Байерн ще гостува на ПСВ Айндховен, а Роял Юнион СЖ ще е домакин на Аталанта.

Това ще бъде първа среща между Байерн (Мюнхен) и Роял Юнион СЖ в европейските турнири, което не е изненадващо с оглед скромния опит на белгийците на международната сцена. Баварците са безкомпромисни при домакинствата си в основна и групова фаза на турнира, като са непобедени в 37 поредни срещи с цели 35 успеха и само две равенства. Байерн е спечелил и 8 от деветте си домакинства срещу белгийски отбори. Роял Юнион пък ще разчита на това, че досега не е губил при гостуване на немски отбор (2 победи и 2 равенства в 4 мача).

💫 Unsere erste 𝑼𝑪𝑳-𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝑬𝑳𝑭 2026! 💫 pic.twitter.com/mssLC36RYT — FC Bayern München (@FCBayern) January 21, 2026

Венсан Компани все още има някои проблеми със състава си, като няма да може да разчита на контузените Конрад Лаймер и Йосип Станишич, докато Саша Боей е болен. Николас Джаксън пък все още не е завърнал след триумфа на Сенегал на Купата на африканските нации.

В сравнение с погрома над РБ Лайпциг с 5:1 през уикенда, белгийският треньор прави няколко промени. Най-голямата новина е завръщането на Йошуа Кимих сред титулярите, който ще заеме позицията на десния бек. Прави впечатление и отсъствието на Дайо Упамекано, който се е разболял в последния момент и е заменен от Ким Мин-Жае. Рафаел Герейро пък заема мястото на Хироки Ито. В атака Майкъл Олисе, който направи страхотен мач в Лайпциг, се завръща сред титулярите вместо Серж Гнабри, и заедно с Ленарт Карл и Луис Диас ще действат зад Хари Кейн. В средата на терена ще действат младите Александър Павлович и Том Бишоф.

How we line up in Munich for our Champions League night! ALLEZ L’UNION ! 💛💙 pic.twitter.com/4TYJGCKhkW — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 21, 2026

Атаката на Роял Юнион СЖ ще бъде водена от Ануар Айт Ел Хадж, Промис Дейвид и Раул Флорукс.

Още в първата минута Байерн можеше да открие резултата, след като топката достигна до Хари Кейн, но той от непосредствена близост стреля в тялото на стража на гостите Кел Схерпен.

