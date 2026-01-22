Нюкасъл отнесе ПСВ и си гарантира плейофи

Нюкасъл си гарантира класиране минимум за плейофите на Шампионската лига след убедителна победа с 3:0 над ПСВ Айндховен на "Сейнт Джеймсис Парк". В момента "свраките" дори са в топ 8, но в последния кръг ги чака гостуване на европейския шампион Пари Сен Жермен.

Отборът на Еди Хау стартира на висока скорост, а съперникът му не издържа на натиска и направи поредица от грешки. В осмата минута Йоан Уиса откри резултата с първия си гол в Шампионската лига. Вратарят на гостите Матей Коварж прати топката на крака на Бруно Гимараеш, а той бързо изведе Жоелинтон. Той пусна към непокрития Уиса, който технично прехвърли стража.

Yoane Wissa ⚽🅰️

Anthony Gordon ⚽

Harvey Barnes ⚽



A good night for Newcastle and their front three! 3️⃣ pic.twitter.com/yJ2WjXEefn — BBC Sport (@BBCSport) January 21, 2026

След половин час игра Уиса асистира за втория гол в мача. Той се възползва от грешка на Гасиоровски и пусна към Антъни Гордън, за когото не бе проблем да прати топката в мрежата. Нюкасъл стигна до трети гол в 65-ата минута, когато Харви Барнс се разписа. Единствената лоша новина за домакините бе контузията на Бруно Гимараеш, който бе сменен в края на първото полувреме.