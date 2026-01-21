Атлетико си тръгна с точка от Истанбул

Галатасарай и Атлетико Мадрид завършиха 1:1 в среща от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Джулиано Симеоне откри резултата в четвъртата минута, а автогол на Маркос Йоренте доведе до изравняването в 20-ата минута. Тимът на Диего Симеоне създаде повече възможности, но пък можеше и да загуби в края, ако не бе отлично спасяване на Ян Облак.

"Дюшекчиите" временно влязоха в топ 8, но е малко вероятно да останат там изиграването на другите мачове. Турският гранд има три точки по-малко и шансовете му за директно класиране на осминафиналите са малки.

Атлетико започна силно двубоя и бързо започна да застрашава вратата на съперника. Първата възможност бе завършена от Хулиан Алварес, който прати топката във външната страна на мрежата. Домакините отговориха с удар на Марио Лемина от дистанция, с който Облак се справи. Още в четвъртата минута "дюшекчиите" поведоха. Отлична комбинация завърши с подаване на Ругери към Джулиано Симеоне, който с мощен удар с глава прати топката в мрежата.

И двата отбора продължиха да атакуват, като нападенията на гостите изглеждаха по-опасни. Въпреки това Галатасарай изравни в 20-ата минута. Льорой Сане проби отдясно и пусна към Роланд Шалай. Унгарецът центрира ниско, а Маркос Йоренте отклони топката към собствената си мрежа. Атлетико опита веднага да отговори и последваха удари на Симеоне и Алварес, но те не намериха целта. Постепенно опасните ситуации пред двете врати намаляха, а малко преди почивката удар на Сьорлот не затрудни особено вратаря на домакините.

Диего Симеоне пусна Алекс Баена на почивката. През второто полувреме битката продължи да е сериозна, но головите опасности бяха рядкост. Пробивите на Сане затрудняваха защитата на "дюшекчиите", но на два пъти той не намери точното подаване. След час игра топката бе избита на голлинията на домакините след разбъркване в наказателното поле и удар на Ханцко.

Атлетико постепенно увеличаваше натиска в търсене на победата. Пет минути преди края на редовното време влезлият като резерва Антоан Гризман изпълни великолепно пряк свободен удар, но Чакър се намеси отлично. Галатасарай можеше да стигне до успеха в края. Първо резервата Габриел Сара стреля покрай вратата от добра позиция, а дълбоко в добавеното време Ян Облак направи решително спасяване след нов удар на Сара.

Снимки: Imago