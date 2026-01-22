Билбао обърна Аталанта на "Гевис" и излезе на полпозишън за директните елиминации

Отборът на Атлетик Билбао записа животоспасяващ успех в Шампионската лига с 3:2 при гостуването си на Аталанта в предпоследния 7-и кръг на основната схема. За домакините от Бергамо се разписаха Джанлука Скамака (16') и Никола Кръстович (88'), докато попаденията за победителите отбелязаха Горка Гурусета (58'), Нико Серано (70') и Роберт Наваро (74').

Успехът върна баските в зоната на първия елиминационен кръг след края на основната схема и вече държи съдбата в собствените си ръце.

Бергамаските от своя страна имат гарантирано място в следващата фаза на надпреварата, като до преди сблъсъка си с отбора от Иберийския полуостров можеха да се борят за директно класиране на 1/8-финалите. Те все още имат теоретични шансове да го сторат, но сега обаче ще трябва да се надяват на евентуални грешки на отборите пред себе си, като в заключителния осми кръг те ще влязат от 13-та позиция.

През първата част домакините доминираха изцяло и пропуснаха да убият интригата. По-добрата им игра се капитализира четвърт час след началото, когато Залевски намери с прехвърлящ пас Скамака, който скочи най-високо и заби отблизо топката с глава право в долния ляв ъгъл, където вратарята на баските Унай Симон опита да се намеси, но остана безпомощен.

В средата на полувремето гостите получиха нов удар, след като Дани Вивиан получи жълт картон и постави тима си в сложната ситуация от една страна да внимава да не получи втори гол и от друга - да не остане с човек по-малко.



Нито едното, нито другото не се случи, макар възможностите пред първото да бяха особено големи, след като в 37-ата минута Бернаскони търкулна топката от ръба на пеналерията и тя мина встрани от десния страничен стълб.



В 41-вата минута дори Скамака прати коженото кълбо за втори път въввратата, пазена от Симон, но голът веднага бе отменен заради засада.



Минутка преди края на полувремето пъй Шарл Де Кателаре намери как да засече центриране от пряк свободен удар, но топката се заби в гредата.

След почивката "Богинята" продължи да се представя по-добре в офанзивен план и Запакоста на два пъти пропусна да порази Симон в 54-ата минута, но баският страж за пореден път се намести блестящо.



Намесите на вратаря се оказаха ключови, тъй като при първото си по-смислено положение гостите успяха да изравнят. Гурусета завърши блестяща индивидуална акция с удар от вътрешността на наказателното поле и заби коженото кълбо в долния десен ъгъл, а вратарят на италианците Марко Карназеки остана безпомощен.

Това внесе смут в редиците на домакините, които в следващите десетина минути не съумяха да отправят нов удар, който да заплаши достатъчно Унай Симон и платиха тежък данъж за пропуските си до почивката. Така в 70-ата минута Наваро намери с чудесен прехвърлящ пас Серано, който стреля в ляво и осъществи пълния обрат. Само четири минути по-късно Сансет намери Наваро и той записа името си и сред голмайсторите освен сред асистентите. Така само четвърт час преди края на редовното време баските не само осъществиха пълен обрат, но и дръпнаха с два гола напред.

