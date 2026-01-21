Славия (Прага) 1:0 Барселона, домакините поведоха след коварен корнер

Славия (Прага) и Барселона играят при 1:0 във възлов мач от предпоследния 7-и кръг в основната схема на Шампионската лига.



Домакините успяха да поведат след ранен гол на Васил Кушей (10'), който добута топката във вратата на каталунците след коварно изпълнен корнер.

Каталунците направиха достатъчно гафове до този момент в "турнира на богатите" и нямат право на повече грешки. Особено след като вчера Интер стъпи на криво и падна от Арсенал с 1:3, а това остави шансовете на "блаугранас" за финиширане в топ 8 живи.

Победата за момчетата на Ханзи Флик, от една страна, изглежда повече от логична, тъй като чехите са един от най-слабите отбори в турнира тази година и заемат 34-ото място след едва три равенства и нито една победа. Въпреки това петкратните носители на трофея вече сътвориха достатъчно гафове в надпреварата и направиха неочаквано равенство 3:3 в гостуването на белгийския Брюж.

Освен заради точките каталунците ще бъдат задължени да спечелят и заради взискателната си публика, като се очаква почти 1000 запалянковци на "червено-синия" испански колос да пропътуват над 1700 км разстояние до чешката столица.

869 supporters following FC Barcelona to Prague

За възпитаниците на Индрих Тръпишовски това на практика е първи официален мач за новата година. Те приключиха годината с с успех с 4:3 над Яблонец в Лига 1 на Чехия и от тогава изиграха само две контроли. Интересното е, че домакините излизат в стартовия си състав с цели осем чехи и само трима чужденци. Особено големи надежди падат върху халфа Лукаш Провод, който до този момент направи асистенции и при двата гола на неговия отбор в "турнира на богатите" до този момент. Те паднаха още в първия кръг от основната схема в домакинството на Бодьо/Глимт, когато се разписа Юсуфа Мбоджи, който днес бе разпределен да стартира на резервната скамейка.

Proti Barceloně s touto základní 𝐗𝐈!



Jindra Staněk mezi tyčemi

Youssoupha Sanyang na kraji

Tomáš Chorý na hrotu



SK Slavia Praha

През уикенда каталунците направиха първата си грешка на родна земя през новата година и отстъпиха с 1:2 като гост на Реал Сосиедад. Ханзи Флик реши да не прави чувствителни промени спрямо поражението в стартовия си състав, но все пак предприе мерки и днес бяха разпределени за началото на срещата да стартират четирима различни играчи. Това бяха Жерард Мартин, Рууни Бардагджи, Рафиня, Роберт Левандовски, които трябваше да стъпят на терена за първия съдийски сигнал вместо Пау Кубарси, Ламин Ямал, Дани Олмо, Феран Торес. От последните Кубарси и Олмо седнаха на резервната скамейка, докато Ямал и Торес не бяха в групата за мача.

Преди първия съдийски сигнал двете единайсеторки запазиха минута мълчание в памет на жертвите във влаковата катастрофа в Кордоба, Испания, във вчерашния 20-и януари (вторник), след която загинаха над 40 пътници, включително и едно дете. Други десетки останаха в неизвестност, а заради трагедията бе обявен тридневен траур в страната на Иберийския полуостров.

Съперниците не си дадоха много време да се опознават и Хори от домакините отправи топовен удар от дистанция, който мина високо над вратата. Каталунците отговориха с шут на Лопес от вътрешността на пеналтерията, който също бе прекалено силен и мина високо над напречната греда.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊

СЛАВИЯ (ПРАГА) 1:0 БАРСЕЛОНА



ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА СХЕМА, VII КРЪГ



Славия (Прага): 36. Индрих Станек, 3. Томаш Холеш, 4. Давид Зима, 2. Степан Халупек, 16. Дейвид Моузес, 19. Оскар Дорли, 23. Михал Садилек, 11. Юсуфа Санянг, 17. Лукаш Провод, 25. Томаш Хори, 9. Васил Кушей

Старши треньор: Индрих Тръпишовски



Барселона: 13. Жоан Гарсия, 23. Жул Кунде, 24. Ерик Гарсия, 18. Жерард Мартин, 3. Алехандро Балде, 21. Френки де Йонг, 8. Педри, 19. Рууни Бардагджи, 16. Фермин Лопес, 11. Рафиня, 9. Роберт Левандовски

Старши треньор: Ханзи Флик



НАЧАЛО: 21 януари 2026 г. (сряда) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Синобо Стейдиъм", Прага (Чехия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Крис Кавана