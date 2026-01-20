Популярни
Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

  • 20 яну 2026 | 13:04
  • 1021
  • 0

Българският шампион Лудогорец за първи път в своята история ще се изправи срещу съперник от Шотландия в официална среща от европейските клубни турнири.

Гостуването на Рейнджърс ще се окаже 43-тата нова държава, в която „орлите“ са изиграли европейски мач, от всички 55 страни – членки на УЕФА. Единствените 12 държави, срещу които българският шампион все още не е записал официална европейска среща, са: Норвегия, Полша, Малта, Лихтенщайн, Латвия, Естония, Андора, Албания, Армения, Фарьорските острови, Сан Марино и Гибралтар.

Лудогорец лети утре за Глазгоу от Анталия
Лудогорец лети утре за Глазгоу от Анталия

Към момента разградчани имат 165 изиграни европейски двубоя, което ги нарежда на трето място сред българските отбори по този показател. Най-много срещи „орлите“ са изиграли в Лига Европа – 80 мача. Срещу отборите от Испания и Швейцария Лудогорец има най-много европейски двубои – по 11.

Най-неудобни съперници за българския шампион са испанските клубове. Разградчани записаха 10 поредни загуби срещу тях, но прекъснаха негативната серия с победа с 3:1 над Селта в последния си мач.

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик
Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Базел е отборът, срещу който Лудогорец се е изправял най-често в Европа – 6 пъти. Именно срещу швейцарския тим „орлите“ постигнаха и историческата първа победа на български клуб в груповата фаза на Шампионската лига.

