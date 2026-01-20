Лудогорец с исторически сблъсък в Шотландия

Българският шампион Лудогорец за първи път в своята история ще се изправи срещу съперник от Шотландия в официална среща от европейските клубни турнири.

Гостуването на Рейнджърс ще се окаже 43-тата нова държава, в която „орлите“ са изиграли европейски мач, от всички 55 страни – членки на УЕФА. Единствените 12 държави, срещу които българският шампион все още не е записал официална европейска среща, са: Норвегия, Полша, Малта, Лихтенщайн, Латвия, Естония, Андора, Албания, Армения, Фарьорските острови, Сан Марино и Гибралтар.

Лудогорец лети утре за Глазгоу от Анталия

Към момента разградчани имат 165 изиграни европейски двубоя, което ги нарежда на трето място сред българските отбори по този показател. Най-много срещи „орлите“ са изиграли в Лига Европа – 80 мача. Срещу отборите от Испания и Швейцария Лудогорец има най-много европейски двубои – по 11.

Най-неудобни съперници за българския шампион са испанските клубове. Разградчани записаха 10 поредни загуби срещу тях, но прекъснаха негативната серия с победа с 3:1 над Селта в последния си мач.

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Базел е отборът, срещу който Лудогорец се е изправял най-често в Европа – 6 пъти. Именно срещу швейцарския тим „орлите“ постигнаха и историческата първа победа на български клуб в груповата фаза на Шампионската лига.