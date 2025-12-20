Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Билетите за Рейнджърс - Лудогорец са в продажба

Билетите за Рейнджърс - Лудогорец са в продажба

  • 20 дек 2025 | 14:02
  • 400
  • 2

Лудогорец съобщава на своите фенове, че билетите за гостуването на Рейнджърс от VII кръг на основната фаза на Лига Европа вече са в продажба. Те могат да бъдат закупени директно на клубната база "Гнездо на орли" в Разград или чрез заявка на имейл tickets@ludogorets.com.

Мачът на стадион "Айброкс" в Глазгоу е на 22 януари, 2026 г. от 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Цената на един билет е 35 евро. За привържениците на четиринадесеткратния шампион е отреден сектор GW2 на стадион "Айброкс".

ВАЖНО! В деня на мача билети няма да се продават!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Играч на Несебър сложи край на кариерата си

Играч на Несебър сложи край на кариерата си

  • 20 дек 2025 | 13:39
  • 596
  • 0
Финансовите трудности помогнаха на младоци да рестартират кариерата си в Спартак (Варна)

Финансовите трудности помогнаха на младоци да рестартират кариерата си в Спартак (Варна)

  • 20 дек 2025 | 12:08
  • 854
  • 1
Севлиево се подсили с опитен вратар

Севлиево се подсили с опитен вратар

  • 20 дек 2025 | 10:40
  • 1478
  • 0
Александър Маринов от Септември U17 спечели приза за най-красив гол на месец ноември

Александър Маринов от Септември U17 спечели приза за най-красив гол на месец ноември

  • 20 дек 2025 | 10:30
  • 694
  • 0
Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения

Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения

  • 20 дек 2025 | 10:09
  • 4116
  • 55
Косич: Искаме поне да се задържим на това ниво, ако не и да се подобрим

Косич: Искаме поне да се задържим на това ниво, ако не и да се подобрим

  • 20 дек 2025 | 09:25
  • 904
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

  • 20 дек 2025 | 13:28
  • 2309
  • 5
Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

  • 20 дек 2025 | 07:53
  • 45920
  • 69
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
  • 25877
  • 32
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 3468
  • 2
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 3539
  • 4
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 3403
  • 0