Билетите за Рейнджърс - Лудогорец са в продажба

Лудогорец съобщава на своите фенове, че билетите за гостуването на Рейнджърс от VII кръг на основната фаза на Лига Европа вече са в продажба. Те могат да бъдат закупени директно на клубната база "Гнездо на орли" в Разград или чрез заявка на имейл tickets@ludogorets.com.

Мачът на стадион "Айброкс" в Глазгоу е на 22 януари, 2026 г. от 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Цената на един билет е 35 евро. За привържениците на четиринадесеткратния шампион е отреден сектор GW2 на стадион "Айброкс".

ВАЖНО! В деня на мача билети няма да се продават!