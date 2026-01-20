Популярни
Съдията от Малмьо – Лудогорец ще ръководи и гостуването на разградчани в Глазгоу

Младият литовски съдия Манфредас Лукянчукас отново ще ръководи среща на Лудогорец в тазгодишното издание на турнира Лига Европа, след като УЕФА го назначи за гостуването на българските шампиони в Глазгоу в четвъртък.

Помощници на Лукянчукас на стадион "Айброкс" от 22:00 часа ще бъдат Мангирдас Мираускас и Александрас Степановас, а четвърти съдия е Миндаугас Ячкус.

Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) са от Нидерландия и Германия. Главен ВАР-съдия е Денис Хиглер (Нидерландия), а негов асистент е Роберт Шрьодер (Германия).

Интересното е, че Лукянчукас в много кратък период получи няколко мача с българско участие. Най-напред ръководи контролната среща Люксембург – България (0:0) през ноември 2022-а година. Сега му беше дадена срещата Малмьо – Лудогорец на 25-и септември 2025-а година, когато разградчани спечелиха с 2:1 с голове на Петър Станич и Ерик Биле.

