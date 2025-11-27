11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Селта, които излизат в мач от петия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо залага на твърде любопитен състав. В предни позици той ще разчита на петима типични полузащитници - Дуарте, Нареси, Йорданов, Камара и Станич, допълнени от крилото Кайо Видал.

Очакванията са, че фланговият футболист ще бъде подпомаган в атака от Камара и Станич.

ЛУДОГОРЕЦ - СЕЛТА

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 82. Йорданов, 20. Камара, 14. Станич, 11. Видал

СЕЛТА: 1. Вийяр, 12. Фернандес, 29. Лого, 21. Ристич, 3. Мингеса, 14. Родригес, 6. Мориба, 28. Аркос, 9. Жутгла, 7. Иглесиас, 39. Ел-Абделалуи