Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. 11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

  • 27 ное 2025 | 18:48
  • 1655
  • 4

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Селта, които излизат в мач от петия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо залага на твърде любопитен състав. В предни позици той ще разчита на петима типични полузащитници - Дуарте, Нареси, Йорданов, Камара и Станич, допълнени от крилото Кайо Видал.

Очакванията са, че фланговият футболист ще бъде подпомаган в атака от Камара и Станич.

ЛУДОГОРЕЦ - СЕЛТА

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 82. Йорданов, 20. Камара, 14. Станич, 11. Видал

СЕЛТА: 1. Вийяр, 12. Фернандес, 29. Лого, 21. Ристич, 3. Мингеса, 14. Родригес, 6. Мориба, 28. Аркос, 9. Жутгла, 7. Иглесиас, 39. Ел-Абделалуи

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

  • 27 ное 2025 | 12:33
  • 934
  • 2
Сангаре първи в две любопитни класации

Сангаре първи в две любопитни класации

  • 27 ное 2025 | 11:57
  • 2272
  • 0
Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

  • 27 ное 2025 | 11:23
  • 670
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 3369
  • 6
„Лигата на талантите“ с акцент на 13-я кръг в Елитната група до 18 години – ключова победа за лидера в класирането

„Лигата на талантите“ с акцент на 13-я кръг в Елитната група до 18 години – ключова победа за лидера в класирането

  • 27 ное 2025 | 10:00
  • 568
  • 0
Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

  • 27 ное 2025 | 09:55
  • 1500
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 9355
  • 14
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 4435
  • 1
Очаквайте на живо: България - Армения

Очаквайте на живо: България - Армения

  • 27 ное 2025 | 18:05
  • 2370
  • 0
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3971
  • 6
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7890
  • 1