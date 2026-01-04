Популярни
Лудогорец замина за лагер в Турция в намален състав

  • 4 яну 2026 | 09:01
  • 1534
  • 0
Лудогорец замина за лагер в Турция в намален състав

Част от футболистите на Лудогорец заминаха за лагера на отбора в Турция. Група от български футболисти на тима отлетя за Анталия с полет от София, като сред състезателите бяха Ивайло Чочев, Георги Терзиев, Иван Йорданов. Сред заминаващите имаше и няколко юноши на клуба. Очаква се останалата част от отбора да се присъедини към него директно в Турция. Последен към тима ще се присъедини Оливие Вердон, който има ангажименти със своя национален отбор Бенин в Купата на африканските нации.

Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата
Ивайло Чочев: Бих заменил всяка една индивидуална награда за титлата

На турска земя шампионите ще изиграят две контроли – срещу унгарския Пакши на 11 януари и срещу полския Ракув на 14 януари. Лагерът приключва на 20 януари, когато отборът лети директно от Анталия до Глазгоу където Лудогорец ще се изправи срещу Рейнджърс в първия си официален двубой за годината.

