  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец лети утре за Глазгоу от Анталия

Лудогорец лети утре за Глазгоу от Анталия

  • 19 яну 2026 | 15:51
  • 191
  • 1
Лудогорец лети утре за Глазгоу от Анталия

Лудогорец ще лети за Шотландия утре (20 януари) с чартърен полет от Анталия до Глазгоу. Самолетът на шампионите излита в 16:00 ч. местно време и ще кацне в шотландската столица около 17:45 ч. местно време. В четвъртък (22 януари) в 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) „орлите“ гостуват на Рейнджърс в мач от VII кръг на основната фаза на Лига Европа.

В сряда в 17:30 ч. треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Петър Станич ще дадат пресконференция. Официалната тренировка на Лудогорец на „Айброкс“ е половин час по-късно – в 18:00 ч. местно време.

Лудогорец се прибира в България в петък (23 януари) с полет от Глазгоу до Варна. Очаква се чартърът на шампионите да кацне на летището в морската ни столица около 17:00 ч.

