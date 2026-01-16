УЕФА изчетка звезда на Лудогорец преди сблъсъка с Рейнджърс

Официалният сайт на УЕФА изчетка плеймейкъра на Лудогорец Петър Станич. От евроцентралата насочиха фокуса върху сърбина за двубоя от седмия кръг на Лига Европа срещу Рейнджьрс. Причината е, че Станич е лидер при стрелците в надпреварата, като има 6 гола на сметката си. И тя може да набъбне по време на двубоя в Глазгоу.

"Акцент на кръга – Атакуващият халф на Лудогорец Петър Станич води в надпреварата за най-резултатен футболист с шест гола досега, включително четири в последните си два мача, и ще се стреми да увеличи този брой, когато отборът му гостува на затруднения Рейнджърс. Може да го направи", написаха от УЕФА.

Лудогорец е на крачка от класиране за елиминационата фаза на ЛЕ. Преди последните два мача разградчани са на 23-то място в подреждането, а напред продължават 24. До момента те имат 7 точки след 6 двубоя. И се очаква, че с една победа ще продължат към баражите за 1/8-финалите.