УЕФА изчетка звезда на Лудогорец преди сблъсъка с Рейнджърс

  • 16 яну 2026 | 10:54
  • 541
  • 0

Официалният сайт на УЕФА изчетка плеймейкъра на Лудогорец Петър Станич. От евроцентралата насочиха фокуса върху сърбина за двубоя от седмия кръг на Лига Европа срещу Рейнджьрс. Причината е, че Станич е лидер при стрелците в надпреварата, като има 6 гола на сметката си. И тя може да набъбне по време  на двубоя в Глазгоу.

"Акцент на кръга – Атакуващият халф на Лудогорец Петър Станич води в надпреварата за най-резултатен футболист с шест гола досега, включително четири в последните си два мача, и ще се стреми да увеличи този брой, когато отборът му гостува на затруднения Рейнджърс. Може да го направи", написаха от УЕФА.

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Лудогорец е на крачка от класиране за елиминационата фаза на ЛЕ. Преди последните два мача разградчани са на 23-то място в подреждането, а напред продължават 24. До момента те имат 7 точки след 6 двубоя. И се очаква, че с една победа ще продължат към баражите за 1/8-финалите.

