  Ден 3 на Australian Open

Ден 3 на Australian Open

  • 20 яну 2026 | 02:00
  • 255
  • 0
Ден 3 на Australian Open

Третият ден на Australian Open обещава нова порция тенис емоции и вълнуващи двубои от кортовете в Мелбърн.

Българските зрители ще се насладят на първия двубой на Григор Димитров, който след 7 часа сутринта трябва се изправи срещу коварния чех Томас Махач.

Големият фаворит за титлата Яник Синер също ще започне похода си към трофея, а първото му препятствие е Юго Гастон.

С интерес ще се следят и мачовете на Хуберт Хуркач със Зизу Бергс и Стефанос Циципас с Шинтаро Мочузики.

При жените на сцената около 4:30 часа сутринта ще излезе Елена Рибакина, а намиращата се в отлична форма Белинда Бенчич ще играе с Кейти Боултър към 10:00.

Програмата при дамите ще бъде закрита от Наоми Осака, която около 12 на обед ще се изправи срещу Антония Рузич.

