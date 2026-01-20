Популярни
Каролина Плишкова надви Слоун Стивънс в исторически мач

  • 20 яну 2026 | 06:53
  • 405
  • 0
Каролина Плишкова надви Слоун Стивънс в исторически мач

Каролина Плишкова преодоля първия кръг на Australian Open след победа в два сета срещу Слоун Стивънс - 7:6(7), 6:2. Мачът влезе в историята като първият в турнир от "Големия шлем", в който една срещу друга се изправят тенисистки извън топ 500 на световната ранглиста. Плишкова в момента заема 1057-о място, а Стивънс е 1102-ра.

33-годишната Плишкова не беше играла в надпреварите от "Шлема" от US Open през 2024 година. Слоун Стивънс също е далеч от най-добрите си времена. Американката премина през квалификациите, за да влезе в основната схема, но не можа да направи нищо повече.

Срещата започна с ранна размяна на пробиви, но постепенно Плишкова установи контрол над случващото се на корта. Тя водеше с 5:1, но Стивънс намери начин да отговори на предизвикателството и стигна до тайбрек. В него чехкинята отново изкова добър аванс и не го изпусна.

Втората част беше изцяло доминирана от Плишкова. Тя спечели пет последователни гейма и спокойно затвори срещата в своя полза за час и 35 минути.

Плишкова направи повече асове и повече двойни грешки. Двете оставиха в статистиките сходни показатели по отношеине на уинърите и непредизвиканите грешки, но чехкинята имаше голямо предимство при реализираните точки за пробив (8/9).

Следващата съперничка на Каролина Плишкова ще е Джанис Тиен от Индонезия, която елиминира Лейла Фернандес от

Снимки: Gettyimages

