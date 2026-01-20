Олимпийската шампионка от Токио 2020 продължава в Мелбърн

Десетата поставена швейцарка Белинда Бенчич преодоля първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените.
Олимпийската шампионка от Игрите в Токио се наложи над представителката на Великобритания Кейти Боултър с 6:0, 7:5 за час и 28 минути игра.
След страхотен първи сет за Бенчич, вторият беше доста по-оспорван. Швейцарката изоставаше с 4:5, преди да завърши мача с три поредни гейма за крайното 7:5.
За Белинда Бенчич предстои да играе с 19-годишната чешка квалификантка Никола Бартункова, която отстрани Даря Касаткина (Австралия) със 7:6(7), 0:6, 6:3 за два часа и пет минути игра.
24-ата в схемата Елена Остапенко (Латвия) спечели срещата си на старта на турнира от Големия шлем в Мелбърн с 6:4, 6:4 срещу Ребека Шрамкова (Словакия) и очаква сблъсък с Синюй Ван от Китай, докато 18-ата поставена рускиня Людмила Самсонова отпадна след поражение от Лаура Зигемунд (Германия) с 6:0, 5:7, 4:6 в двубой, продължил два часа и 33 минути.
Следващата противничка на Зигемунд ще бъде квалификантката Мадисън Инглис, която в изцяло австралийски двубой победи Кимбърли Бирел със 7:6(6), 6:7(9), 6:4.
За втория кръг се класира още румънката Сорана Кърстя, която надделя над германката Ева Лис след обрат с 3:6, 6:4, 6:3. Следващата среща на Кърстя ще бъде с 16-ата поставена Наоми Осака (Япония), която елиминира Антония Ружич (Хърватия) с 6:3, 3:6, 6:4 за два часа и 24 минути.
Осака изигра добър първи сет, но във втората част изостана с 0:3 и 2:5, а Ружич изравни резултата на 1:1 сета след 6:3 в своя полза. В третия сет японската тенисистка навакса пасив от 3:4, за да стигне до успеха с 6:4.