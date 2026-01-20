Популярни
»
Шампионката Мадисън Кийс стартира кошмарно, но не допусна изненада

  • 20 яну 2026 | 04:27
  • 391
  • 0
Шампионката Мадисън Кийс стартира кошмарно, но не допусна изненада

Действащата шампионка Мадисън Кийс започна участието си на Australian Open с двусетова победа срещу украинката Олександра Олийникова. 30-годишната Кийс се наложи със 7:6(6), 6:1. Тя имаше проблеми само в първия сет, но след като го измъкна с тайбрек, сломи съпротивата на съперничката си.

Кийс загуби първите 4 гейма в мача, но бързо се окопити и оттам нататък диктуваше събитията на корта. Тя допусна още един пробив при 5:5, но се добра до тайбрек, в който спаси два последователни сетбола, преди да наложи волята си.

Американката направи 2 аса и 8 двойни грешки, но беше много по-ефективна на ретур. Тя реализира общо 26 уинъра срещу само 7 в полза на Олийникова, която заема 92-ро място в световната ранглиста. Кийс допусна и цели 37 непредизвикани грешки, но това не й попречи да стигне до победата.

В следващия кръг американката ще се изправи срещу сънародничката си Ашлин Крюгер, която елиминира Сара Бейлек от Чехия с 6:3, 6:3.

Победи на старта в Мелбърн записаха още Тереза Валентинова, Варвара Грачева, Тейла Престън и Катерина Синякова

Една от изненадите в първия кръг поднесе индонезийката Джанис Тиен, която отстрани 23-тата в света Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1).

Снимки: Gettyimages

