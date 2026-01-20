Популярни
Яник Синер стартира с експресна победа: Не е това начинът, по който бих искал да спечеля мач

  20 яну 2026 | 14:48
Яник Синер започна атаката си за трета поредна титла на Откритото първенство на Австралия с експресна победа в първия кръг над Юго Гастон. Италианецът поведе с 6:2, 6:1 след 1 час и 8 минути игра на "централния корт "Род Лейвър Арена", когато 93-ият в ранглистата французин се отказа поради контузия.

„Видях, че не сервира много силно, особено във втория сет, но това не е начинът, по който бих искал да спечеля мач. Пожелавам на Юго бързо възстановяване. От своя страна, чувствам се щастлив да бъда обратно на корта, много специално място за мен“, каза Синер.

Италианецът, който не игра на някои от съпътстващите турнири в Австралия, предхождащи надпреварата от Големия шлем в Мелбърн, добави: „Официалните мачове винаги са много различни и съм много доволен от начина, по който започнах днес. Малко напрежение, но сега е време да се насладя. Трудната работа е свършена. Тренирам за моменти като този, така че съм щастлив да се завърна.“

Вторият поставен Синер спечели титлата в Мелбърн през 2024 и 2025 г. и е големият фаворит отново, заедно със световния номер едно Карлос Алкарас. Двамата са играли в последните три финала на турнири от Големия шлем и са си поделили последните осем титли от Големия шлем.

