Дойдох да се забавлявам, призна Монфис след последния си мач в Мелбърн

39-годишният френски ветеран Гаел Монфис изигра последния си мач при 20-ото си участие на Откритото първенство на Австралия. Той загуби на старта от австралиеца Дейн Суийни след 7:6 (3), 5:7, 4:6, 5:7 още на старта, като е обявил отдавна, че това ще бъде последният му сезон в тениса.

"Дойдох да се забавлявам, да играя. Беше трудно, защото знаех, че няма да стане така, както исках, но и това ме забавлява. Смешна е тази ситуация, защото знам какво искам да направя, но не се получава. Казвам си: "Ще играя по външната линия, ще ми върне форхенд и ще направя минаващ удар", но правя нещо катастрофално. Правя бекхенд, краката ми са напрегнати. Странно, защото в главата ми всичко се случва много бързо, но тялото ми вече не следва. Но, честно казано, се забавлявах", каза той пред вестник "Екип".

GAEL MONFILS!



We will miss him 🥹 pic.twitter.com/oOUzJQRDW7 — José Morgado (@josemorgado) January 20, 2026

"Играх срещу младо момче (б. а. - 24-годишен), който използва шансовете си до край. Имам много неща, които искам да направя, но вече не успявам. Имам и лека болка в крака, която ме притеснява от известно време. Не е лесно, но бях на 100% от това, което мога да дам. Усещам, че вече нямам такава тежест на ударите. Трябва ми и повече време за възстановяване. Когато се контузиш, е трудно. А най-голямата ми сила беше физиката. Краят на кариерата ми е, имам по-малко енергия, но я раздавам", добави французинът, който е стигал до номер 6 в световната ранглиста.

Gael Monfils after playing his final Australian Open match



“My journey started in 2003 with you guys. I came here the 1st time. Now we are in 2026 & somehow it’s the finish line. Thank you so much for this amazing ride. You guys have been unbelievable” 🥹pic.twitter.com/44zRUh22ZT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

"Мисля, че едва като се прибера, ще осъзная, че няма да играя никога повече в Австралия. За да бъда честен, като седях в съблекалнята, си мислех: "хубаво, не стана, както се представях", но съм доволен. Играх 3 часа и 50 минути, но казах на физиотерапевта, че ще работим и тази вечер. Защото наистина имам желание да играя по-добре от това. Ще се опитам да дам максимума, играя мач за мач. Искам да бъда честен със себе си. По-зле съм, но не се срамувам. Има още какво да дам. Връщам се на работа, ще се възстановя и ще се опитам да изстискам още малко от тялото си. По-добре ще бъде с мачове по три сета. Опитвам се да бъда позитивен. Не забравям, че това е последната ми година и се забавлявам", каза още Гаел Монфис.