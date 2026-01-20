Елена Рибакина не допусна пробив на старта в Мелбърн

Финалистката през 2023 година и пета в схемата Елена Рибакина (Казахстан) стартира фантастично участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. Тя не допусна пробиви и се справи с Кая Юван (Словения) с 6:4, 6:3 за 72 минути.
Рибакина взе първия сет с единствен пробив в десетия гейм, а във втората част поведе с 4:1 гейма и запази аванса си до края.
Следващата съперничка на тенисистката от Казахстан ще бъде състезаващата се за Франция Варвара Грачова, която отстрани Виктория Голубич с 6:1, 2:6, 6:1.
Джанис Тиен елиминира поставената под номер 22 канадка Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1) и стана първата състезателка от Индонезия след Яюк Басуки през 1998 година с победа в Мелбърн. 23-годишната Тиен, 59-а в световната ранглиста, очаква Каролина Плишкова (Чехия).
Участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Тейла Престън записа дебютен успех в Големия шлем след 6:3, 2:6, 6:3 над Шуай Чжан (Китай). Във втория кръг 20-годишната австралийка ще играе срещу номер 13 Линда Носкова (Чехия).