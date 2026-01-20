Елена Рибакина не допусна пробив на старта в Мелбърн

Финалистката през 2023 година и пета в схемата Елена Рибакина (Казахстан) стартира фантастично участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия. Тя не допусна пробиви и се справи с Кая Юван (Словения) с 6:4, 6:3 за 72 минути.

Рибакина взе първия сет с единствен пробив в десетия гейм, а във втората част поведе с 4:1 гейма и запази аванса си до края.

Elena Rybakina was hitting lots of shots like this today in her first round match at the Australian Open.



Brutal flat hitting with pinpoint accuracy.



Incredible. 🇰🇿😮‍💨



pic.twitter.com/ifDAFRvzCD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

Следващата съперничка на тенисистката от Казахстан ще бъде състезаващата се за Франция Варвара Грачова, която отстрани Виктория Голубич с 6:1, 2:6, 6:1.

La belle joie de Varvara après sa victoire au premier tour de l’Open d’Australie 🗣️#AO26 pic.twitter.com/jMRNU0ukQy — FFT (@FFTennis) January 20, 2026

Джанис Тиен елиминира поставената под номер 22 канадка Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1) и стана първата състезателка от Индонезия след Яюк Басуки през 1998 година с победа в Мелбърн. 23-годишната Тиен, 59-а в световната ранглиста, очаква Каролина Плишкова (Чехия).

Участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Тейла Престън записа дебютен успех в Големия шлем след 6:3, 2:6, 6:3 над Шуай Чжан (Китай). Във втория кръг 20-годишната австралийка ще играе срещу номер 13 Линда Носкова (Чехия).