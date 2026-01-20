Шелтън спечели левичарския дуел на "Род Лейвър Арена" с Юмбер, Хачанов също с победа

Достигналият до полуфиналите през миналия сезон Бен Шелтън (САЩ) стартира с победа в тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставеният под номер 8 Шелтън пласира 15 аса и елиминира французина Юго Юмбер с 6:3, 7:6(2), 7:6(5) в двубоя между двамата левичари на „Род Лейвър Арина“.

Американецът поведе с 4:1 и без проблеми взе първия сет, но във втората част на два пъти пропиля пробив аванс и се стигна до тайбрек. В него Шелтън дръпна с 6:1 точки и това се оказа решаващо със серия от шест поредни разигравания. Третият сет премина с доминация на сервиращите, а в тайбрека американецът навакса изоставане от 0:3 точки, за да стигне до крайната победа.

Полуфиналистът на „Мелбърн Парк“ през 2023 година Карен Хачанов (Русия), 15-и поставен, имаше доста повече затруднения, но все пак стигна до победата срещу Алекс Микелсен (САЩ) с 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 след почти четири часа игра.

Руснакът пласира 24 аса и общо 71 печеливши удара. Първите четири сета бяха решени с по един пробив, а в решаващата пета част Хачанов поведе с 5:2, след което триумфира.

Khachanov 46 64 63 57 63 Michelsen 🇺🇲 (M. Absolu 🇫🇷) #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/p42Pd5iP4r — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) January 20, 2026

Хачанов очаква 20-годишния квалификант Нишеш Басавареди (САЩ), който постигна първата си победа в основната схема на Големия шлем след обрат с 4:6, 7:6(7), 6:7(3), 6:2, 6:3 срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Кристофър О'Конъл.

Трима италианци записаха победи в днешните си срещи от първия кръг.

Номер 25 Лоренцо Музети имаше доста проблеми срещу Рафаел Колиньон, но белгиецът започна да крампира в края на третия сет с мускулни проблеми и в крайна сметка се отказа при резултат 4:6, 7:6(3), 7:5, 3:2 в полза на Музети, който във втория кръг ще играе срещу сънародника си Лоренцо Сонего, елиминирал испанеца Карлос Табернер с категоричното 6:4, 6:0, 6:3.

A sad ending to a quality contest.



Raphael Collignon is forced to retire, with Lorenzo Musetti progressing to the second round of #AO26 🤝 pic.twitter.com/CCVKp7HtDW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026

Номер 22 Лучано Дардери наниза 15 аса и се справи с чилиеца Кристиан Гарин със 7:6(5), 7:5, 7:6(3).

Американецът Итън Куин пък отстрани номер 23 Талон Грикспоор (Нидерландия) с категоричното 6:2, 6:3, 6:2, записвайки дебютен успех в основната схема на Откритото първенство на Австралия.