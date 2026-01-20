Популярни
Вход / Регистрирай се

Очаквайте на живо: Георги Бобев коментира в Sportal.bg успехите в Банско и очакванията за Милано - Кортина
Осака изуми с облеклото си преди първия си мач в Австралия

  • 20 яну 2026 | 14:53
  • 510
  • 0

Японската тенис звезда Наоми Осака за пореден път предивика изумление с облеклото си преди свой мач в турнир от “Големия шлем”.

Този път става въпрос за появата на двукратната шампионка на Australian Open за първия ѝ мач от тазгодишното издание на турнира в Мелбърн. Осака излезе за двубоя си срещу хърватката Антония Рузич с дълго було, капела с пеперуда, чадър с нестандартна форма и широко долнище, като всички те бяха в бял цвят. Нейният вид предизвика огромен фурор в социалните мрежи, които бързо бяха заляти от снимки и клипове от излизането ѝ на корта. Нестандартният вид на поставената под номер 17 тенисистка все пак ѝ донесе късмет днес и тя записа успех с 6:3, 3:6, 6:4 в своя мач.

Смелият избор на облекло от страна на 28-годишната Осака се дължи на специална колаборация между модния дизайнер Робърт Вун и основния спонсор на тенисистката “Найки”.

Снимки: Gettyimages

