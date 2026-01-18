ПАОК громи в отсъствието на Десподов

ПАОК записа класическа победа с 3:0 над ОФИ Крит в домакинството си от 17-ия кръг на гръ;ката Супер лига. Българският национал Кириб Десподов пропусна и този мач и не попадна в групата. Явно все още не е възстановен от вирусното заболяване, което го повали преди дни.

Иначе солунчани решиха всичко още през първото полувреме, когато паднаха и трите гола. Те бяха дело на Димитрос Пелкас в 18-ата, Тайсон в 40-ата и Йоргос Якумакис в 43-тата минута.

С този успех ПАОК излезе на върха в класирането с 41 точки, докато ОФИ се намира на 10-ата позиция с 15 спечелени точки до момента.