Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панетоликос
  3. Десподов влезе от пейката при класика за ПАОК

Десподов влезе от пейката при класика за ПАОК

  • 10 яну 2026 | 21:26
  • 2124
  • 1
Десподов влезе от пейката при класика за ПАОК

Кирил Десподв игра малко повече от четвърт час при победата с класическото 3:0 на клубния си ПАОК в гостуването на Панетоликос от 16-ия кръг на гръцката Супер Лига.

Благодарение на успеха солунчани се изкачиха временно на второто място с точка по-малко от Олимпиакос, който по същото време победи Атромитос на Душан Керкез.

Десподов се завърна в групата за мача, след като изкара неприятен вирус в началото на годината.

Кирил Десподов ще бъде в групата за мача с Панетоликос
Кирил Десподов ще бъде в групата за мача с Панетоликос

Той обаче не стъпи на "зеления килим" за първия съдийски сигнал и се появи в игра след почивката.

Това се случи в 77-ата минута на двубоя, когато замени Тайсон.

Иначе гостите от Солун до голяма степен решиха развоя на срещата още преди почивката, след като се оттеглиха на полувремето с попаденията на Йоанис Константелиас и Йоргос Якумакис в 26-ата минута и добавеното време.

През втората част Константелиас вкара втори гол в 57-ата минута и оформи класиката, убивайки окончателно интригата.

За Десподов и компания предстои много важен мач и за Купата на Гърция, който е гостуване на Олимпиакос от 1/4-финалите в надпреварата (14.1). Само няколко дни по-късно е следващият мач за първенство, който е срещу ОФИ Крит (18.1), а той ще представлява генерална репетиция за една от заключителните битки в основната схема на Лига Европа срещу Бетис (22.1).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

  • 10 яну 2026 | 19:30
  • 1109
  • 0
Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 8674
  • 3
Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 1485
  • 0
Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1110
  • 0
Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 823
  • 0
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

  • 10 яну 2026 | 19:15
  • 1142
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 34610
  • 56
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 21201
  • 83
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 30272
  • 14
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 17690
  • 37
Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

Чарлтън 0:0 Челси, срещата е прекъсната

  • 10 яну 2026 | 22:00
  • 1373
  • 1
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 15905
  • 11