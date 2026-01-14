Популярни
ПАОК без Десподов удари като гост Олимпиакос и продължава към полуфиналите

  • 14 яну 2026 | 20:38
  • 946
  • 1
Отборът на Кирил Десподов ПАОК тримумфира с 2:0 като гост на Олимпиакос в 1/4-финален мач от турнира за Купата на Гърция и изхвърли носителя на трофея от надпреварата. Самият българин не можа да играе в отличния за „двуглавите орли“ двубой, тъй като бе повален от вирус, а други негови съотборници също се разболяха в навечерието на срещата.

Десподов отпадна в последния момент за дербито с Олимпиакос, Георгиев отново не дебютира за АЕК
Въпреки проблемите обаче ПАОК започна много силно двубоя и още след първите 15 минути поведе с два гола. Младият Анестис Миту откри за гостите още в 7-ата минута за 0:1 след пас на Андрия Живкович. Осем минути по-късно сърбинът асистира и за чудесния гол на Магомед Оздоев, който с красив удар с едно докосване удвои за ПАОК.

До края на срещата Олимпиакос нападаше и опита да се върне в мача, но воденият от Разван Луческу се бранеше добре и удържа аванса си. На полуфиналите ПАОК ще срещне победителя измежду Панатинайкос и градския съперник Арис (Солун).

Снимки: Imago

