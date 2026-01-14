Популярни
Десподов отпадна в последния момент за дербито с Олимпиакос, Георгиев отново не дебютира за АЕК

  • 14 яну 2026 | 19:20
  • 843
  • 2
Българският национал Кирил Десподов отпадна в последния момент от групата на ПАОК за дербито на четвъртфиналите за Купата на Гърция срещу Олимпиакос, което започна днес в 18:30 часа и се играе на стадион „Караискакис“.

Коварен вирус повали петима футболисти на солунчани и създаде много проблеми на румънския треньор Разван Луческу.

Петкратният футболист номер 1 на България Десподов, както и Костас Тимианис, Хуан Састре и Мади Камара страдат от вчера вечерта, след като вдигнаха температура след вечеря. А днес беше обявено, че младият вратар Димитрис Монастирлис също е развил треска, като всички те ще пропуснат мача срещу Олимпиакос.

Това даде шанс на някои футболисти да получат изненадващ стартов номер за срещата, в това число младият нападател Анестис Миту и вратаря Антонис Цифцис.

Друг от българите в Гърция – наскоро трансферираният от Славия в АЕК (Атина) Мартин Георгиев, ще трябва да почака още за дебюта си. Отборът на българина отстъпи у дома с 0:1 на миналогодишния финалист ОФИ Крит и отпадна от надпреварата, а младият роден бранител остана на резервната скамейка.

Единственото попадение за гостите от Хераклион отбеляза италианския нападател Еди Салседо десет минути преди края на редовното време. Двубоят завърши с два червени картона за ОФИ, които обаче все пак удържаха успеха си и продължават напред.

