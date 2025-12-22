Популярни
Кирил Десподов е на 6-о място в ПАОК по системата "гол+пас"

  • 22 дек 2025 | 13:57
Българският национал Кирил Десподов заема 6-о място в класацията на клубния си тим ПАОК при футболистите, които допринасят в атаката на тима, обяви сайтът paok24.com, след като публикува и резултатите, изчислени по системата "гол+пас".

Десподов има 7 точки, които са събрани от 4 гола и три точни подавания. Начело е Янис Константелиас, който води с 16 (10 гола и 6 подавания) пред Андрия Живкович с 13 (3 гола и 10 асистенции). Третият в подреждането Тайсон е с 12 точки (4 гола и 8 асистенции), а 4-и е Магомед Оздоев – 11 (7+4), следвани от Якумакис и Десподов. Общо 20 футболисти от всичките 26 полеви играчи са се отличили с гол или голово подаване, показва още изследването на медията.

