Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

Попадението на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Лига Европа бе избрано от феновете на ПАОК за най-красив гол на месец декември. Българският национал бе избран и за играч на мача, който завърши наравно 3:3 на "Хювефарма Арена" на 11 декември.

Десподов отбеляза първия гол за гърците в 38-ата минута, когато получи извеждащ пас от Лука Иванушец зад гърба на Антон Недялков и изпрати топката с външен фалц в десния ъгъл на вратаря Хендрик Бонман. Това бе първи гол за бившия нападател на Лудогорец в Лига Европа от началото на сезона. ПАОК публикува видео от попадението в канала си в YouTube.

В началото на второто полувреме капитанът на българския национален отбор направи и асистенция за Алесандро Воляко.

Голът на Десподов събра 48.66% от гласовете и спечели срещу две други отлични кандидатури - на Тайсон за първенството и на Йоргос Якумакис в мач за Купата на Гърция срещу Арис.