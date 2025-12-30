Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  3. Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

  • 30 дек 2025 | 21:38
  • 276
  • 1

Попадението на Кирил Десподов срещу Лудогорец в Лига Европа бе избрано от феновете на ПАОК за най-красив гол на месец декември. Българският национал бе избран и за играч на мача, който завърши наравно 3:3 на "Хювефарма Арена" на 11 декември. 

Десподов отбеляза първия гол за гърците в 38-ата минута, когато получи извеждащ пас от Лука Иванушец зад гърба на Антон Недялков и изпрати топката с външен фалц в десния ъгъл на вратаря Хендрик Бонман. Това бе първи гол за бившия нападател на Лудогорец в Лига Европа от началото на сезона. ПАОК публикува видео от попадението в канала си в YouTube.

В началото на второто полувреме капитанът на българския национален отбор направи и асистенция за Алесандро Воляко

Голът на Десподов събра 48.66% от гласовете и спечели срещу две други отлични кандидатури - на Тайсон за първенството и на Йоргос Якумакис в мач за Купата на Гърция срещу Арис

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 4992
  • 25
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 27406
  • 11
Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 23:56
  • 7823
  • 6
Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

  • 29 дек 2025 | 07:37
  • 20001
  • 13
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 2988
  • 3
Интересът към Карабельов се засилва

Интересът към Карабельов се засилва

  • 28 дек 2025 | 21:33
  • 13322
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Челси 2:2 Борнемут, гол след гол на "Стамфорд Бридж"

Челси 2:2 Борнемут, гол след гол на "Стамфорд Бридж"

  • 30 дек 2025 | 21:30
  • 1526
  • 3
Съставите на Арсенал и Астън Вила: Унай Емери с цели пет промени

Съставите на Арсенал и Астън Вила: Унай Емери с цели пет промени

  • 30 дек 2025 | 21:13
  • 1556
  • 3
Съставите на Манчестър Юнайтед и Уулвърхамптън

Съставите на Манчестър Юнайтед и Уулвърхамптън

  • 30 дек 2025 | 21:17
  • 1391
  • 2
Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 4992
  • 25
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 10775
  • 17
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 17900
  • 79