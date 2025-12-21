ПАОК срази Панатинайкос, но Десподов остана на пейката

ПАОК постигна ценна победа с 2:0 в дербито с Панатинайкос от 15-ия кръг на гръцката Супер лига. Така солунцани бързо преодоляха разочарованието от поражението от Атромитос в предния кръг и се завърнаха към победите. Българският национал Кирил Десподов обаче не получи шанс за изява в този мач и остана неизползвана резерва.

ПАОК стигна до успеха с по един гол през първото и през второто полувреме. Янис Константелиас откри резултата в мача в 39-ата минута, а Анестис Миту бе автор на втория гол в 53-тата минута.

Така ПАОК ще завърши годината на 2-рото място във временното класиране с 35 точки, като е само на една зад лидера Олимпиакос. Панатинайкос пък е на 6-ата позиция с 22 точки.