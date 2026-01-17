Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА готви трансферна бомба с привличането на Десподов?

ЦСКА готви трансферна бомба с привличането на Десподов?

  • 17 яну 2026 | 11:48
  • 3136
  • 8

ЦСКА планира осъществяването на мълниеносен трансферен удар през лятото. “Червените” са се прицелили в капитана на националния отбор Кирил Десподов, съобщава „Тема Спорт“. Крилото има договор с ПАОК до лятото на 2027-а и след края на сезона ще навлезе в последната година от него. Родният тим ще се опита да се възползват от ситуацията и да спазари 29-годишния футболист срещу приемлива трансферна сума с гръцкия гранд.

Десподов премина в Солун през септември 2023 г. от Лудогорец, като има своята роля в състава на Разван Луческу, но не е ключова фигура в него. Той пропусна последните мачове на тима заради вирусно заболяване.

Възможността за връщането на крилото в ЦСКА се коментира сериозно в червения лагер, а според информация на „Тема Спорт“, Десподов е отворен към преговори с ръководството на “червените”.

Любопитно е при евентуална сделка как ще бъде посрещнат капитанът на националния отбор от червените фенове, след като много от тях имат негативно отношение към него заради преминаването му в Лудогорец. Наскоро обаче Десподов се изказа ласкаво за случващото се в ЦСКА. Крилото сподели, че в клуба действат професионално и искат всеки един детайл да бъде изпипан, като изрази радостта си, че скоро ще има толкова красив стадион в България.

Кирил Десподов има 80 мача с 25 гола за ЦСКА в периода 2016-2018 г.

