Кирил Десподов ще бъде в групата за мача с Панетоликос

Българското крило на ПАОК Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с тима, след като се възстанови от вирус и ще бъде в групата за предстоящия мач на отбора, съобщи athletiko.gr.

Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

Петкратният футболист номер 1 на България пропусна срещата с Атромитос за Купата на страната на 6-и януари, тъй като беше повален от коварен вирус. Снощи обаче заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис се включи пълноценно в тренировката и ще бъде на разположение за утрешната битка с Панетоликос.