Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
Кирил Десподов ще бъде в групата за мача с Панетоликос

  • 9 яну 2026 | 10:43
  • 384
  • 0
Българското крило на ПАОК Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с тима, след като се възстанови от вирус и ще бъде в групата за предстоящия мач на отбора, съобщи athletiko.gr.

Петкратният футболист номер 1 на България пропусна срещата с Атромитос за Купата на страната на 6-и януари, тъй като беше повален от коварен вирус. Снощи обаче заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис се включи пълноценно в тренировката и ще бъде на разположение за утрешната битка с Панетоликос.

