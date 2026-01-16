Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Ръководството на Лудогорец обяви трансфера на бразилския централен нападател Руан Секо, който се завръща в Разград.

"Връщам се у дома. Щастлив съм да видя моите съотборници, с които играхме преди година. Щастлив съм да бъда в Лудогорец отново", заяви Секо.

"Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа – в Лудогорец. Бразилският нападател отново ще облече зелената фланелка, след като се присъединява към тима като преотстъпен за срок от една година.

Ръководствата на Лудогорец и бразилския гранд Ботафого финализираха преговорите относно преотстъпването на офанзивния футболист, който добре познава обстановката в клуба и българския футбол.

През февруари миналата година Лудогорец осъществи рекорден трансфер, след като продаде Руан Круз на Ботафого. С гранда от Рио де Жанейро нападателят взе участие в Световното клубно първенство в САЩ, след което бе преотстъпен на американския Реал Солт Лейк.

При предишния си престой в Лудогорец Руан изигра 84 мача, в които реализира 30 гола и направи 13 асистенции във всички турнири", написаха от клуба.