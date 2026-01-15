Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров изгледа първата проверка на ЦСКА на турска земя снощи, седнал до спортния директор на "армейците" Бойко Величков. Треньорът на "лъвовете" пристигна в спортния комплекс "Титаник", където тимът на Христо Янев срещна Корона (Киелце), заедно със своя асистент Явор Вълчинов. Представителят на efbet Лига отстъпи с 0:2 срещу поляците.
Двамата специалисти кацнаха в Анталия в късния следобед, след което се отправиха директно към първия двубой за деня Лудогорец - Ракув в "Глория". Много силен мач за "орлите" изнесе националът Ивайло Чочев, който беше в основата на добрата игра на шампионите след почивката.
На терена бяха още Антон Недялков, Станислав Иванов, Иван Йорданов. На ЦСКА - Корона пък сред титулярите започнаха Илиан Илиев, Теодор Иванов и Андрей Йорданов, а за поляците в проверката взеха участие националите Виктор Попов и Владимир Николов.
ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия