Чочев: Ще бъдем на максимално високо ниво

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев говори след контролата срещу Ракув, завършила 2:2. Чочев говори за подготовката на „орлите“, битката за титлата с Левски, ЦСКА 1948 и ЦСКА.

„Ракув е добър отбор, силен физически. Мисля, че първото полувреме контролирахме мача, държахме топката, но виждате, че са силни на контраатаки, на преходи. Радостно е, че второто полувреме обърнахме, добра проверка. Добър лагер, но времето е малко, нямахме и две седмици. Сега се подготвяме за мача с Рейнджърс. Надявам се, че сме свършили почти всичко, което е планирано. От една страна е добре, че започваш по-рано да играеш мачове, от друга не е толкова добре заради кратката подготовка, но ще бъдем на максимално ниво“, сподели полузащитникът.

„Разликата е голяма. Седем точки не са малко, много са. Не означава, че сме се предали. Ще опитаме да спечелим колкото може повече точки. Конкуренцията е тежка. И ЦСКА 1948, и ЦСКА София взимат нови играчи. Ще има тежки мачове. Радващо е, че нямаме контузени. От мача с Рейнджърс до 8 февруари имаме осем мача. Надявам се със състава и бройката да се справим по най-добрия начин. Вижда се, че лицето на Лудогорец започва да се връща. Контролирахме мача, уцелихме и греда, през повечето време владеехме топката“, разкри халфът на Лудогорец.