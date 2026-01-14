Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Чочев: Ще бъдем на максимално високо ниво

Чочев: Ще бъдем на максимално високо ниво

  • 14 яну 2026 | 18:48
  • 131
  • 0

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев говори след контролата срещу Ракув, завършила 2:2. Чочев говори за подготовката на „орлите“, битката за титлата с Левски, ЦСКА 1948 и ЦСКА.

„Ракув е добър отбор, силен физически. Мисля, че първото полувреме контролирахме мача, държахме топката, но виждате, че са силни на контраатаки, на преходи. Радостно е, че второто полувреме обърнахме, добра проверка. Добър лагер, но времето е малко, нямахме и две седмици. Сега се подготвяме за мача с Рейнджърс. Надявам се, че сме свършили почти всичко, което е планирано. От една страна е добре, че започваш по-рано да играеш мачове, от друга не е толкова добре заради кратката подготовка, но ще бъдем на максимално ниво“, сподели полузащитникът.

„Разликата е голяма. Седем точки не са малко, много са. Не означава, че сме се предали. Ще опитаме да спечелим колкото може повече точки. Конкуренцията е тежка. И ЦСКА 1948, и ЦСКА София взимат нови играчи. Ще има тежки мачове. Радващо е, че нямаме контузени. От мача с Рейнджърс до 8 февруари имаме осем мача. Надявам се със състава и бройката да се справим по най-добрия начин. Вижда се, че лицето на Лудогорец започва да се връща. Контролирахме мача, уцелихме и греда, през повечето време владеехме топката“, разкри халфът на Лудогорец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

ЦСКА обяви часовете на всичките си контроли в Белек

  • 14 яну 2026 | 13:25
  • 1573
  • 0
Берое обяви подробности за първата си контрола

Берое обяви подробности за първата си контрола

  • 14 яну 2026 | 13:03
  • 542
  • 0
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 67158
  • 209
Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

  • 14 яну 2026 | 12:36
  • 555
  • 0
Цветомир Найденов: Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс

Цветомир Найденов: Веднага си личи в кой рейс се вози ЦСКА Делта Форс

  • 14 яну 2026 | 12:03
  • 4209
  • 6
Левски (Карлово) уточни терените за контролите

Левски (Карлово) уточни терените за контролите

  • 14 яну 2026 | 12:00
  • 1288
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 35811
  • 131
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 31460
  • 40
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 22630
  • 11
Христо Янев: Имаме много работа за вършене

Христо Янев: Имаме много работа за вършене

  • 14 яну 2026 | 18:29
  • 2284
  • 3
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 67158
  • 209
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 25459
  • 57