Пер-Матиас Хьогмо: Няма да сме на 100% подготвени за мача срещу Рейнджърс

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо обяви, че отборът няма да е на 100% подготвен за мача срещу Рейнджърс в Лига Европа.

„Исках да видя начина, по който контролираме мача. В течение на мача подобрихме представянето си, най-вече след почивката и след направените промени. Много играчи повишават нивото си през тези дни. Това го видяхме и в днешния мач. Правим малки стъпки. Днес играхме срещу много добър отбор, който е много силен в пресата. Хареса ми начина, по който реагирахме. Обърнахме хода на мача, започвайки от нашата половина. Можеше да направим още неща, но това е плод на много работа. Ракув е наистина много силен отбор, от който също може да се научим“.