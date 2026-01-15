Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Пускат билетите за Суперкупата в петък

Пускат билетите за Суперкупата в петък

  • 15 яну 2026 | 16:19
  • 948
  • 0
Пускат билетите за Суперкупата в петък

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 16 януари (петък) в 10:00 часа ще стартира продажбата на билети за мача за Суперкупата на България. За втора поредна година официален партньор на БПФЛ за двубоя е BET.bg.

Срещата ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18:00 часа на Национален стадион "Васил Левски" и ще противопостави един срещу друг отборите на Лудогорец и Левски.

На първоначален етап билетите ще бъдат пуснати в продажба само в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Символичен домакин на срещата е Лудогорец. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

- Блок 9 на Сектор А
- Блок 44 на Сектор Г

Феновете на Левски ще заемат:

- Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А
- както и целите Сектор Б и Сектор В

Цени на билетите:

- Сектор А – 25 евро
- Сектор В – 15 евро
- Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

БПФЛ си запазва правото, при засилен интерес, да отвори допълнителни блокове на стадиона.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9280
  • 11
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 27354
  • 8
Арда тръгна с класика над аматьори

Арда тръгна с класика над аматьори

  • 15 яну 2026 | 13:33
  • 1399
  • 0
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 17251
  • 15
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 15277
  • 22
Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

  • 15 яну 2026 | 11:01
  • 1675
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 5383
  • 20
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 23494
  • 42
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 15 яну 2026 | 17:02
  • 5931
  • 7
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 9280
  • 11
Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Очаквайте на живо: Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 16:56
  • 297
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 14972
  • 12