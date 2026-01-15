Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Документални проблеми за Руан Секо и Лудогорец

Документални проблеми за Руан Секо и Лудогорец

  • 15 яну 2026 | 09:15
  • 137
  • 0

Документални неволи бавят обявяването на трансфера на Руан Секо. Както е известно, нападателят се завръща в Лудогорец след неособено успешен период в Ботафого, където бе продаден преди година. През есента той игра под наем в МЛС с екипа на Реал Солт Лейк.

Бразилският гранд обяви, че Секо ще е под наем в Разград. Засега обаче сделката още не е финализирана, заради известни проблеми при оформянето на документите на играча.

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година
Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Очаква се до двубоя с Рейнджърс Лудогорец да финализира още един входящ трансфер. В момента се водят финални преговори, съобщава "Тема Спорт".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 4755
  • 13
Днес започва Несебър (програмата за контролите)

Днес започва Несебър (програмата за контролите)

  • 15 яну 2026 | 07:01
  • 783
  • 0
Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

Филипов с реакция за Око-Флекс: Ще защитим правата си докрай

  • 15 яну 2026 | 02:21
  • 3106
  • 13
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 28652
  • 125
Официално: Левски продаде нападател

Официално: Левски продаде нападател

  • 14 яну 2026 | 20:58
  • 29453
  • 35
Еспиноса и Политино се присъединиха към Локо (Пд), Георги Трифонов продължава с пробите

Еспиноса и Политино се присъединиха към Локо (Пд), Георги Трифонов продължава с пробите

  • 14 яну 2026 | 19:42
  • 2253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 2594
  • 1
Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 4755
  • 13
Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 28652
  • 125
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 7260
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 49120
  • 332
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 4672
  • 0