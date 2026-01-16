Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Пуснаха билетите за финала на Суперкупата на България

Пуснаха билетите за финала на Суперкупата на България

  • 16 яну 2026 | 11:22
  • 1305
  • 0

От Левски обявиха, че билетите за Суперкупaта на България срещу Лудогорец вече са в продажба. Битката е на 3 февруари от 18:00 часа.

"Левскари,

 В продажба са билетите за мача за Суперкупата на България срещу "Лудогорец". Двубоят е на 3 февруари, вторник от 18:00 часа на Национален стадион "Васил Левски". Първоначалната продажба на пропуските ще се извършва в мрежата на Eventim и онлайн.  За привържениците на "Левски", организаторите на срещата са определили Сектор Б, Сектор В и блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А на Национален стадион "Васил Левски".

Цени на билетите:

Сектор А: 25 евро 
Сектор В: 15 евро 
Сектор Б: 10 евро 
Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация преди влизането на Национален стадион "Васил Левски".

Важно: Абонаментните карти за сезон 2025/2026 не важат за този двубой", написаха от клуба.

