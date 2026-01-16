Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. От Албасете порицаха расистките обиди към Винисиус

От Албасете порицаха расистките обиди към Винисиус

  • 16 яну 2026 | 10:09
  • 146
  • 1

Триумфиралият над Реал Мадрид за Купата на Краля втородивизионен Албасете излезе с официално изявление, в което заклейми расистките обиди към звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор.

Расистки обиди към Винисиус и в Албасете
Расистки обиди към Винисиус и в Албасете

Както е известно, преди и по време на срещата, завършила с историческото 3:2 за домакините, бразилецът бе подложен на обиди от расов характер. Записите показаха също, че обелка от банан бе хвърлена от трибуните по Винисиус непосредствено след третия гол за Албасете.

Всичко това категорично бе осъдено от втородивизионния клуб, който записа в сряда вечерта една от най-великите победи в историята си.

Боли ни и ни е неудобно, че ужасни, недостойни и заслужаващи докладване расистки прояви помрачават една магическа вечер. Албасете изразява подкрепата си за Винисиус Жуниор, Реал Мадрид и всички фенове на Мадрид.Работим, за да разберем кой е хвърлил банан на терена, и ще предприемем всички възможни мерки, за да се уверим, че той никога повече няма да стъпи на стадион „Карлос Белмонте“, заявяват от Албасете.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Реал вдигнаха мерника на Гюлер и Мастантуоно

В Реал вдигнаха мерника на Гюлер и Мастантуоно

  • 16 яну 2026 | 07:39
  • 4999
  • 4
Поредна вълнуваща нощ в НБА

Поредна вълнуваща нощ в НБА

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 3306
  • 0
Има ли причини за паника в ПСЖ?

Има ли причини за паника в ПСЖ?

  • 16 яну 2026 | 06:53
  • 3331
  • 0
Ювентус посяга към млад талант на Фиорентина

Ювентус посяга към млад талант на Фиорентина

  • 16 яну 2026 | 06:25
  • 2156
  • 0
Подсилване на халфовата линия е приоритет за Атлетико Мадрид през януари

Подсилване на халфовата линия е приоритет за Атлетико Мадрид през януари

  • 16 яну 2026 | 06:01
  • 1507
  • 0
Роберто Мартинес не изключва изненади в състава на Португалия за Мондиал 2026

Роберто Мартинес не изключва изненади в състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 16 яну 2026 | 05:43
  • 1118
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 8571
  • 20
Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

Левски показа с видео как измъкна Око-Флекс от Пловдив

  • 16 яну 2026 | 08:34
  • 7563
  • 19
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 32724
  • 139
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 20366
  • 22
Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

Спартак Плевен и Черно море дават старт на кръг №17 в Sesame НБЛ

  • 16 яну 2026 | 07:00
  • 2533
  • 0
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 8446
  • 2