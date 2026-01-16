От Албасете порицаха расистките обиди към Винисиус

Триумфиралият над Реал Мадрид за Купата на Краля втородивизионен Албасете излезе с официално изявление, в което заклейми расистките обиди към звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор.

Както е известно, преди и по време на срещата, завършила с историческото 3:2 за домакините, бразилецът бе подложен на обиди от расов характер. Записите показаха също, че обелка от банан бе хвърлена от трибуните по Винисиус непосредствено след третия гол за Албасете.

Всичко това категорично бе осъдено от втородивизионния клуб, който записа в сряда вечерта една от най-великите победи в историята си.

🚨 ALBACETE STATEMENT:



“It hurts and embarrasses us equally that terrible, unworthy, & reportable racist images tarnish a magical night.



Albacete wishes to express its support for Vinicius Jr, Real Madrid and all Madrid fans.



We’re working to find out who threw a banana onto… pic.twitter.com/ZslJFTtnxd — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2026

„Боли ни и ни е неудобно, че ужасни, недостойни и заслужаващи докладване расистки прояви помрачават една магическа вечер. Албасете изразява подкрепата си за Винисиус Жуниор, Реал Мадрид и всички фенове на Мадрид.Работим, за да разберем кой е хвърлил банан на терена, и ще предприемем всички възможни мерки, за да се уверим, че той никога повече няма да стъпи на стадион „Карлос Белмонте“, заявяват от Албасете.

