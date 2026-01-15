Карвахал: Днес ударихме дъното

Защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал заяви, че отборът все още може да обърне сезона след отпадането си от Купата на краля. В осминафиналите мадридският клуб загуби с 2:3 от Албасете. Това беше първият мач на Реал под ръководството на новия старши треньор Алваро Арбелоа.
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
“Мисля, че днес ударихме дъното. Бяхме елиминирани от турнира от отбор от втора дивизия. Поздравления за тях. От утре всички ще бъдем самокритични, както индивидуално, така и колективно. Все още има време да обърнем сезона. Трябва да работим усилено, трябва значително да подобрим играта си. Не сме на нивото, на което трябва да бъдем, и обещаваме да дадем всичко от себе си”, каза Карвахал.
Мачът срещу Албасете беше първият за Реал Мадрид под ръководството на новия старши треньор Арбелоа, който в началото на тази седмица замени на поста Чаби Алонсо след поражението във финала за Суперкупата.