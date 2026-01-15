Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. От Реал Мадрид вече проучват възможностите за нов треньор

От Реал Мадрид вече проучват възможностите за нов треньор

  • 15 яну 2026 | 11:06
  • 3476
  • 4

Ръководството на Реал Мадрид вече се е свързало с няколко треньори, за да проучи възможността да ги привлече начело на тима през следващата година, информира местната преса. Изданията не споменават конкретни имена, но веднага след уволнението на Чаби сред спряганите възможности веднага бяха споменати някои от най-големите имена в професията като Юрген Клоп, който обаче побърза да опровергае подобна възможност, както и бившият наставник на тима Зинедин Зидан.

Медиите твърдят, че от “Сантиаго Бернабеу” поне на този етап подхождат с идеята Алваро Арбелоа да води отбора до края на настоящия сезон, а оставащите месеци да бъдат използвани за избистряне на ясна концепция за бъдещ треньор, който да бъде привлечен в клуба. Тази ситуация обаче би могла да се промени драстично, ако резултатите на тима не се подобрят драматично в близките дни и седмици. Чаби Алонсо бе уволнен в понеделник, след като в неделя вечер загуби на финала за Суперкупата на Испания от Барселона. Именно на негово място бе назначен Арбелоа, но бившият защитник също бе застигнат от кошмарен дебют късно снощи, когато мадридчани бяха изхвърлени от Купата на краля след поражение с 3:2 като гост от члена на Ла Лига 2 - Албасете.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Реал Мадрид ще се изправи срещу Леванте в мач от първенството в събота. а във вторник ще поднови битката в Шампионската лига, приемайки Монако. В момента “лос бланкос” са втори в първенството и изостават на четири точки от Барселона. В ШЛ са седми и с оставащи два двубоя до края на основната фаза на турнира са в добра изходна позиция да си гарантират място сред първите осем, като по този начин избегнат допълнителен елиминационен кръг.

Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют начело на Реал Мадрид
Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют начело на Реал Мадрид
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха

Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха

  • 15 яну 2026 | 03:51
  • 1945
  • 7
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 6698
  • 1
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 12825
  • 3
Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

  • 15 яну 2026 | 05:45
  • 1883
  • 0
Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

  • 15 яну 2026 | 05:26
  • 2079
  • 0
Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

  • 15 яну 2026 | 04:59
  • 2938
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 12793
  • 21
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 5560
  • 4
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 7248
  • 20
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 6808
  • 8
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 12825
  • 3
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 56548
  • 348