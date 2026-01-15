От Реал Мадрид вече проучват възможностите за нов треньор

Ръководството на Реал Мадрид вече се е свързало с няколко треньори, за да проучи възможността да ги привлече начело на тима през следващата година, информира местната преса. Изданията не споменават конкретни имена, но веднага след уволнението на Чаби сред спряганите възможности веднага бяха споменати някои от най-големите имена в професията като Юрген Клоп, който обаче побърза да опровергае подобна възможност, както и бившият наставник на тима Зинедин Зидан.

🚨 👀 "En el Real Madrid ya están sondeando a varios ENTRENADORES" I Información de @manucarreno



📅 "Supongo que lo de Arbeloa es hasta verano... y ya veremos cómo SALE"



🫵 "Me han dicho que ESTA MAÑANA ya estaban sondeando de cara a la próxima temporada" pic.twitter.com/6GNIYphgTC — El Larguero (@ellarguero) January 14, 2026

Медиите твърдят, че от “Сантиаго Бернабеу” поне на този етап подхождат с идеята Алваро Арбелоа да води отбора до края на настоящия сезон, а оставащите месеци да бъдат използвани за избистряне на ясна концепция за бъдещ треньор, който да бъде привлечен в клуба. Тази ситуация обаче би могла да се промени драстично, ако резултатите на тима не се подобрят драматично в близките дни и седмици. Чаби Алонсо бе уволнен в понеделник, след като в неделя вечер загуби на финала за Суперкупата на Испания от Барселона. Именно на негово място бе назначен Арбелоа, но бившият защитник също бе застигнат от кошмарен дебют късно снощи, когато мадридчани бяха изхвърлени от Купата на краля след поражение с 3:2 като гост от члена на Ла Лига 2 - Албасете.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Реал Мадрид ще се изправи срещу Леванте в мач от първенството в събота. а във вторник ще поднови битката в Шампионската лига, приемайки Монако. В момента “лос бланкос” са втори в първенството и изостават на четири точки от Барселона. В ШЛ са седми и с оставащи два двубоя до края на основната фаза на турнира са в добра изходна позиция да си гарантират място сред първите осем, като по този начин избегнат допълнителен елиминационен кръг.

Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют начело на Реал Мадрид

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages