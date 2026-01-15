Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют начело на Реал Мадрид

Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют начело на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 10:12
  • 1321
  • 1

Новият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют, превръщайки се в третия наставник на “лос бланкос”, който успява да загуби възможността за спечелване на трофей още в първия си мач, пише испанската преса. Късно снощи мадридчани претърпяха унизително поражение с 2:3 като гост на Албасете и изхвърчаха от Купата на краля. Първи в това отношение е Гуус Хидинк, който дебютира с поражение от Челси за Суперкупата на Европа през 1998 година, а Хулен Лопетеги повтори упражнението през 2018 година, но губейки от Атлетико Мадрид.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Това бе наистина ужасен старт за Арбелоа, който застана начело на Реал Мадрид едва преди няколко дни, заменяйки изненадващо освободения Чаби Алонсо, който пък загуби Суперкупата на Испания от Барселона в неделя. Бившият защитник направи някои изненадващо смели решения, давайки възможност на момчета от школата на клуба и не включи в групата някои от звездите на Реал като Килиан Мбапе, Тибо Куртоа, Орелиан Чуамени и Джуд Белингам, но в крайна сметка този подход се оказа пагубен за крайния изход на двубоя. Следващото изпитания пред Арбелоа ще бъде домакинство на Леванте в събота и при нов провал той едва ли ще получи особено голям кредит на доверие от известния си с липсата на търпение президент на “белите” Флорентино Перес.

Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха
Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха

Арбелоа: Провалите са част от пътя към успеха

  • 15 яну 2026 | 03:51
  • 1596
  • 5
Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

  • 15 яну 2026 | 07:23
  • 5885
  • 0
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 10210
  • 1
Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

Асистентът на Конте: Трябва да запазим хладнокръвие

  • 15 яну 2026 | 05:45
  • 1700
  • 0
Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

Еспозито сподели за специалната си връзка с Киву след гола срещу Лече

  • 15 яну 2026 | 05:26
  • 1838
  • 0
Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

  • 15 яну 2026 | 04:59
  • 2588
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 8341
  • 6
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 2786
  • 7
ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

ЦСКА 1948 0:2 ЛАСК - гледайте на живо!

  • 15 яну 2026 | 10:02
  • 2112
  • 1
Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

Националният треньор изгледа до шеф на ЦСКА първия мач на "армейците"

  • 15 яну 2026 | 08:00
  • 7927
  • 24
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 10210
  • 1
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 53705
  • 346