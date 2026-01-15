Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют начело на Реал Мадрид

Новият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа се нареди в историята на клуба още с кошмарния си дебют, превръщайки се в третия наставник на “лос бланкос”, който успява да загуби възможността за спечелване на трофей още в първия си мач, пише испанската преса. Късно снощи мадридчани претърпяха унизително поражение с 2:3 като гост на Албасете и изхвърчаха от Купата на краля. Първи в това отношение е Гуус Хидинк, който дебютира с поражение от Челси за Суперкупата на Европа през 1998 година, а Хулен Лопетеги повтори упражнението през 2018 година, но губейки от Атлетико Мадрид.

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Това бе наистина ужасен старт за Арбелоа, който застана начело на Реал Мадрид едва преди няколко дни, заменяйки изненадващо освободения Чаби Алонсо, който пък загуби Суперкупата на Испания от Барселона в неделя. Бившият защитник направи някои изненадващо смели решения, давайки възможност на момчета от школата на клуба и не включи в групата някои от звездите на Реал като Килиан Мбапе, Тибо Куртоа, Орелиан Чуамени и Джуд Белингам, но в крайна сметка този подход се оказа пагубен за крайния изход на двубоя. Следващото изпитания пред Арбелоа ще бъде домакинство на Леванте в събота и при нов провал той едва ли ще получи особено голям кредит на доверие от известния си с липсата на търпение президент на “белите” Флорентино Перес.

