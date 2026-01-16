Мбапе пропуска двубоя с Леванте

Популярни
  16 яну 2026 | 04:19
Алваро Арбелоа няма да може да разчита на Килиан Мбапе и за следващия мач на Реал Мадрид, съобщава "Марка". Срещата е тази събота срещу Леванте на стадион „Сантиаго Бернабеу“. Френският нападател продължава да изпитва дискомфорт в лявото коляно, което означава, че новият треньор на „белите“ отново ще трябва да реди атаката си без голмайстора на отбора.

Въпреки че Мбапе тренира привидно нормално в четвъртък, болките в засегнатото коляно не са отшумели. Нападателят пътува до Саудитска Арабия след полуфинала за Суперкупата в опит да помогне за спечелването на трофея, но изигра само 15 минути срещу Барселона.

Тъй като дискомфортът продължава, бившият играч на ПСЖ не попадна в групата за двубоя за Купата срещу Албасете, в който „белите“ бяха елиминирани от тима от Ла Манча след загуба с 2:3, а сега няма да играе и срещу Леванте.

Добрата новина, която се очаква да бъде потвърдена в петък, е завръщането на Родриго в групата на "белия балет". Теоретично той има шанс да се появи в игра срещу Леванте, след като преодоля леки мускулни проблеми, с които се завърна от Джеда.

Снимки: Gettyimages

