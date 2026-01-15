Расистки обиди към Винисиус и в Албасете

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор е бил подложен на расистки обиди покрай мача от 1/8-финалите за Купата на краля, който "белите" загубиха с 2:3 от Албасете, съобщава “Ас”. Инцидентът е станал по време на загрявката преди срещата, когато от трибуните са се чували викове „Винисиус, ти си маймуна“.

В края на мача Тибо Куртоа стана първият играч, който публично реагира на инцидента. Белгийският вратар, който не беше включен в състава за мача, осъди скандирането на страницата си в социалните мрежи, публикувайки съобщение: „Стига расизъм. Това е позор", отбелязва БТА.

Имаше още един подобен инцидент, след като при третия гол за Албасете в последните секунди от трибуните полетя и обелка от банан, която падна на терена в близост до тъмнокожия бразилец.

🔴 Fans of Spanish second division team Albacete threw bananas at Vinicius Jr. pic.twitter.com/zRAxcKZYNU — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel50) January 15, 2026

Всички тези неща вече се разследват от полицията, която търси виновниците.